A Mohu Zrt. mintegy kétezer olyan visszaváltó automata telepítéséről állapodott meg partnereivel, amelyek egyutas (egyszer használatos) csomagolópalack begyűjtésére alkalmasak – közölte újságírókkal Pethő Zsolt, az országos hulladékgazdálkodás koncessziós rendszeréért felelős Mohu Zrt. vezérigazgatója.

Vége a sörös- és üdítősdobozok összegyűrésének.

Akár hatezer visszaváltó automatát is bevethetnek országszerte

Az új eszközöket a Mohu a szakterület tekintélyes európai gyártóitól, a Tomra és az Envico cégtől rendelte. A begyűjtési rendszernek a 400 négyzetméter alapterületűnél nagyobb, élelmiszer-jellegű termékeket forgalmazó kiskereskedelmi egységek kötelesek a tagjává válni. Önként csatlakozhatnak mások is, több mint százan már jelentkeztek is Pethő Zsolt tájékoztatása szerint. A Mohu ennek köszönhetően legalább négyezer, de akár hatezer ilyen berendezéssel is számol. Ez már országos lefedettséget jelent, és bőven elég annak az évi mintegy 3,3 milliárd palacknak a begyűjtéséhez, amelynek legalább a 90 százalékát kellene újrahasznosítani.

Megy a hulladék egy része külföldre

„Mivel a körforgásos gazdálkodás megvalósítására törekszünk, és mivel Magyarországon nincs üvegpalack, illetve alumínium italosdoboz gyártása, a rendszerben begyűjtött üveg- és alumíniumhulladékot igyekszünk majd e termékek külföldi gyártóinak eladni” – válaszolt a Világgazdaságnak Pethő Zsolt. Jelezte, hogy ezeket a csomagolóeszközöket a hazai italgyártók eddig is külföldről szerezték be. PET-palack újrahasznosítására ugyan van hazai példa, de a végtermék nem palack. Ezért a vezérigazgató szerint érdemes lehet egy hazai PET-palackos üzemet is beindítani.

Egy ilyen beruházás opció lehet a Mol csoport valamely tagjának is, de döntés még nem született.

Az egyutas csomagolóeszközök visszaváltására használandó új automaták üzembe helyezésével a ma működő automatáknak csak kis része válik feleslegessé – mondta lapunknak Szabó Szilvia, a Mohu gyártói felelősségi rendszerért és visszaváltásért felelős területének vezetője. Magyarázata szerint:

Egyrészt a most működő automaták alapvetően a többutas, azaz újratölthető palackokat kezelik, így üzemben maradhatnak az új, egyutas palackokat kiszolgáló automaták mellett.

Másrészt ezen gépek egy része a kiskereskedelmi láncokon belül vagy az automata gyártó segítségével azon kívül külföldre értékesíthető.

Egy részük azonban már nem állítható át a vonalkód-olvasási követelményekre, ezeket nagyrészt selejtezésre kerülnek.

Viszont a régi automaták helyére kerülő új, beépített nagy kapacitású, alapvetően egyutas palackokat kiszolgáló automatákhoz hozzáilleszthető olyan modul, amely megkülönböztetni az egy- és a többutas palackokat, és így egyben tudja kiszolgálni a teljes palettát.

Végül a régi gépek gyártói a Mohu tulajdonában lévő új gépek gyártói is egyben, így közvetlen a kapcsolat megvan köztük, az új gépek telepítése kapcsán tudnak egyeztetni.

A visszaváltandó palackba csomagoló gyártóknak 2024. január 1-jétől már olyan csomagolást kell használniuk, amelyen szerepel a visszaváltáshoz szükséges új vonalkód és egy szimbólum, amely azt mutatja, hogy egy- vagy többutas termékről van-e szó. Azt, hogy e többletmunkáért mekkora díj jár a gyártóknak, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal határozza majd meg. A gyártóknak nem jár díj, a csomagolás módosítás költségeit nekik kell viselniük.

A visszaváltó pontoknak a Mohu úgynevezett kezelési díjat fizet, amelynek nagyságát a Mohu határozza meg, a MEKH pedig visszaigazolja ennek indokolt mértékét.

A vonalkódos leolvasás miatt az eddigiekhez képest nagy változás, hogy a palackok sértetlenül, vagyis semmiképpen sem összegyűrve kerüljenek az automatába. Ha az automata nem tudja a kicsit sérült doboz kódját leolvasni, a visszaváltás meghiúsul.

Megvan, mi a teendő, ha az automata nem váltja vissza a palackot

A palackok visszaválthatósága mobil applikációval, vagy a helyi kiskereskedelmi egység kézi visszaváltó berendezésével ellenőrizhető. Ha az automata nem váltja vissza a terméket, de a palack sértetlen és a vonalkódja a rendszerben nem rögzített, ezt jelezni szükséges a Mohunak, amelynek központi rendszerében ellenőrzik a beküldött vonalkódot és annak helyességét, ha a rendszer nem tartalmazza a vonalkódot, haladéktalanul felszólítják annak gyártóját a regisztrációra.

Ha az ép palackról egyértelműen nem dönthető el, hogy a visszatérítés regisztrációs probléma vagy a vonalkód sérülése miatt nem valósul meg, abban az esetben a palackot el kell juttatni a Mohunak, amely ezt panaszként kivizsgálja.

A palack 50 forintos díja áfamentes, az 50 forint kivetésének pedig az a célja, hogy a fogyasztót a visszaváltásra ösztönözze. A fogyasztóról az 50 forint a kiskereskedőhöz, attól a gyártóhoz kerülhet. Az új rendszerben (DRS) is maradnak olyan élelmiszer-csomagoló dobozok – a tejes- és a gyümölcsitalos dobozok –, amelyek mennek a szelektív kukába. A DRS-t egyébként Szerbián és Ukrajnán kívül minden, Magyarországgal szomszédos országban bevezetik 1-2 éven belül.

Kevesebb hulladék kerül a kommunális kukákba

Egy jól működő DRS rendszerrel 3,3 milliárd darab, mintegy 158 ezer tonna italcsomagolás, melyből 1,7 milliárd darab, 50 ezer tonna PET-, 1,3 milliárd darab, 18 ezer tonna fém és 0,3 milliárd darab, 91 ezer tonna üvegpalack gyűjthető vissza Magyarországon. A felfutási idő várhatóan 3 év, a Mohu célja pedig e mennyiség 90 százalékának DRS-ben történő begyűjtése és újrahasznosítása. A visszaváltási rendszer bevezetése éppen ezért mérföldkő a hulladékgazdálkodásban (ennyivel kevesebb kerülhet a kommunális hulladékba).