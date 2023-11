Nem csak élvezet a kávézás, komoly felelősség is terheli a kortyolgatókat

Kevesen tudják, hogy nem az eszpresszógép gyártása vagy energiafogyasztása van a legnagyobb hatással a környezetre, hanem maga a kávé előállítása, így a környezeti terhelést is ezen keresztül lehet csökkenteni. Aki nemcsak az ízeket és illatokat kívánja kiélvezni, hanem a fenntarthatóságra is figyelne, keresse a speciális védjeggyel ellátott termékeket, de a pazarlás kerülése is betonbiztos tipp.

3 órája | Szerző: Horváth Éva