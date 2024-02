Sajtótájékoztatót hirdetett meg Lázár János csütörtök 10 órára. Az eseményről a Világgazdaság tudósítással jelentkezik, azonban azt már most lehet tudni, mi az apropója az építési és közlekedési miniszter bejelentésének.

Új közlekedési rend: Lázár János csütörtökön bejelentést tesz – péntektő élnek az új jegyek és bérletek (Fotó: Lázár János/Facebook)

Erre a sajtótájékoztató témájából lehet következtetni, amelyet "Közlekedési rezsicsökkentés – 4 millió ember jár jobban és havonta több tízezer forintot takaríthatnak meg a családok" címmel hívtak össze. Az eseményt tehát az építési és közekedési miniszter tarja majd, aki tervezetten félórás időkeretben ad tájékoztatást a nyilvánosságnak.

Új tarifarendszer a MÁV-Volán járatain március 1-től

A fő téma biztosan a március 1-től, péntektől életbe lépő új tarifarendszer lesz a magyar helyközi közlekedésben. Erről január eleje óta lehet tudni, sőt az első hírek már tavaly november végén megjelentek. Túlzás nélkül történelmi váltásról van szó, hiszen egyfelől az elmúlt 30 év legjelentősebb tarifarendezése következik be, másfelől pedig eddig soha nem látott mértékben terjesztenek ki utazási kedvezményeket. Ráadásul az új tarifarendszer bevezetése naponta 4,5 millió ingázót érint.

A legfontosabb, hogy

a vármegyebérleten és az országbérleten kívül minden más eddig használt bérletet megszüntetnek.

Ezeket a termékeket már az előző év tavaszán bevezették. Akkora siker arattak, hogy lényegében lehetővé tették a tarifaváltást: eddig összesen 6,8 millió darabot adtak el belőlük. Hiába kedvezményes az árazásuk (havonta a felnőtteknek 9450 és 18 900 forint, diákoknak 945 és 1890 forint), még érzékelhető anyagi veszteséget sem okoztak a MÁV-Volán csoportnál. Friss adat, hogy miközben 2022-ben az állami tömegközlekedési szolgáltató 112 milliárd forint árbevételt termelt 2022-ben, addig 2023-ban már 118 milliárdot. Igaz, hogy ebben az inflációs hatás vastagon benne lehetett, azonban eredetileg mégiscsak az volt a kritika, hogy az országbérlet és a vérmegyebérlet összességében 40 milliárdos lyukat üt a csoport gazdálkodásában. Ehhez képest 6 milliárdnyi plusz keletkezett.

Ez be is következhetett volna, ha a két díjtermék nem robbantja be együttesen a keresletet a közösségi közlekedés iránt. Már pedig éppen ez történt: két éve összesen 134 millió utazást regisztráltak, ugyanez az előző évben már 180 millió forintra szökött. Ez az elmúlt 35 év legmagasabb ilyen adata. Nagyon úgy fest, hogy sok kicsi sokra ment és ilyen igényszint mellett már hozzá lehetett nyúlni a valóban elavult és sokszor bonyolult jegy- és bérletrendszerhez.

Fontos újdonság az is, hogy új napi kedvezményes jegy is kapható lesz.

A vármegye24 napijegy 999 forintba,

a Magyarország24 napijegy 4999 forintba fog kerülni,

és korlátlanul felhasználható a MÁV és a Volán összes járatán. Az egyszerűsítést jól mutatja, hogy az eddigi 65-féle kedvezményből 22 marad meg március 1-jétől. Ezek mindegyike 50 százalékos kedvezményes utazásra jogosít majd. Az új rendszerben nem lesz szükség többé bonyolult igazoló dokumentumokra. A bérlettel való utazás is egyszerűbb és áttekinthetőbb lesz, a jelenlegi 15 bérletkonstrukció helyett csupán kettő marad. Az egyes társadalmi rétegekre vonatkozóan a legfőbb fejlemény, hogy

a 65 év felettiek ingyenes utazási kedvezményét kiterjesztik a 14 év alattiakra is, a 14 -25 év közöttiek, ha nem vesznek bérletet, 50 százalékos kedvezménnyel utazhatnak csakúgy, mint a közszolgálatban – oktatásban, egészségügyben – dolgozók, amennyiben regisztrálnak a kedvezmény igénybevételére (ez ha minden igaz, ősztől várható).

A 65 év alatti életkorú nyugdíjasok kedvezményesen vásárolhatnak vármegye-, illetve országbérletet, az eddig 90 százalékos kedvezménnyel utazóknak (fogyatékosok, tartós betegek és a nagycsaládosok) pedig szintén ingyenes lesz a közlekedés Magyarországon. Az új rendszerben nem lesz szükség többé bonyolult igazoló dokumentumokra. A bérlettel való utazás is egyszerűbb és áttekinthetőbb lesz, a jelenlegi 15 bérletkonstrukció helyett csupán kettő marad.

Helyi vonatkozású, de mégiscsak számottevő változás, hogy a fővárosban a Budapest bérlettel lehet majd utazni a Volán- és MÁV-járatokon, ahogy a vármegye- és az országbérleteket az összes BKK-járaton elfogadják ugyancsak március 1-től. Ezzel összefüggésben a Budapest bérlet ára csökken 8950 forintra.

Egyébként ezt a modell országszerte megjelenhet, erre már most is van példa, hiszen Esztergomban és Zalaegerszegen is kölcsönösen elfogadja a helyi és az országos szolgáltató egymás bérleteit. A BKK egyébként arra is ígéretet tett, hogy

időarányosan kompenzálni fogja azokat,

akik előre megvásárolták éves vagy negyedéves, esetleg szemeszter bérleteiket.

Mikortól lehet megvásárolni az új jegyeket és bérleteket a MÁV-Volánra?

Az új tarifarendszerben elérhető kedvezményekkel és feltételekkel március 1-jétől kezdődik meg a jegyek és bérletek értékesítése a jegypénztárainknál, az automatáknál, illetve online az ELVIRA-ban és a MÁV appban. Fontos, hogy a mobilalkalmazást az új díjtermékekkel való utazás megtekintéséhez, azok megvásárlásához feltétlenül frissíteni kell március 1-je után.

Ugyancsak fontos kérdés, hogy újra kell-e vásárolni a korábban megvásárolt bérleteket március 1-jén. A válasz egyértelműen nem, hiszen korábban megvásárolt bérlet nem vész el. A bérletek minden esetben a rajtuk feltüntetett napig érvényesek, 2024. március 1. 0:00-tól a vármegye- és országbérletekkel a BKK járataira is fel lehet szállni. Ha valaki februárban vásárol viszonylati bérletet (akkor is ha elővételben vásárolja) a rajta feltüntetett napig utazhat vele március 1-jét követően is.

Körülbelül ennyit lehet tudni most, a legfőbb részletek tehát ismertek. Minden más pedig holnap Lázár János sajtótájékoztatóján kiderül.