Március 1-jén indul a magyar helyközi közlekedés új tarifarendszere – emlékeztetett szerdai közleményében a MÁV-Volán csoport.

Történelmi váltás: márciustól másképp lehet utazni a MÁV és a Volán járatain – itt vannak a részletek (Fotó: MÁV-START)

Erről a Világgazdaság is sokat írt, a túlzás nélkül a közösségi közlekedésben történelmi változás lényege, hogy 3,5-4 millió ember számára teszi olcsóbbá, egyszerűbbé és hozzáférhetőbbé a MÁV-Volán járatait, sőt még a budapestieket, a zalaegerszegieket és az esztergomiakat is. Mindez havonként akár több tízezer forintos megtakarítást is eredményezhet a családoknak.

Annak érdekében, hogy a legfontosabb tudnivalók mindenki számára megismerhetők legyenek, a MÁV-Volán csoport tájékoztató weboldalt indított, amely mától mindenki számára elérhető.

A honlap címe www.ujtarifa.hu.

Ez elmagyarázza a megújuló tarifarendszer részleteit, a változásokat pedig gyakorlati példák és infografikák segítségével mutatja be. Hangsúlyos elem, hogy egyes viszonylatokon keresztül szemlélteti, hogy a korábbi díjtermékekkel szemben az új kedvezmény- és díjkategóriák révén mennyivel kedvezőbb áron lehet utazni. A tájékoztató oldal külön részt szentel az új tarifarendszer alapját képező

vármegye- és országbérletek felhasználási körének bővülésével,

az új, 24 órás napijegyekkel,

az egyszerűbbé váló kedvezményekkel,

a korábbinál több utast megillető díjmentes utazási lehetőségekkel,

valamint a Budapest és agglomerációjának változó közösségi közlekedésével kapcsolatos kérdéseknek.

Az is kiderül, mi lesz a sorsa a korábban megváltott jegyeiknek, hogyan kérhetik utazási költségeik elszámolását a munkáltatójuktól, illetve azt, hogy milyen átmeneti szabályok segítik a zökkenőmentes átállást a március 1-jét követő időszakban.

Mikortól lehet megvásárolni az új jegyeket és bérleteket a MÁV-Volánra?

Az új tarifarendszerben elérhető kedvezményekkel és feltételekkel március 1-jétől kezdődik meg a jegyek és bérletek értékesítése a jegypénztárainknál, az automatáknál, illetve online az ELVIRA-ban és a MÁV appban.

Fontos, hogy a mobilalkalmazást az új díjtermékekkel való utazás megtekintéséhez, azok megvásárlásához feltétlenül frissíteni kell március 1-je után.

Az új rendszerben nem lesz szükség többé bonyolult igazoló dokumentumokra, hiszen minden 14 év alatti és 65 év feletti utasunk díjmentesen, minden 14 és 25 év közötti utasunk pedig félárú jegy igénybevételével utazhat. A bérlettel való utazás is egyszerűbb és áttekinthetőbb lesz, a jelenlegi 15 bérletkonstrukció helyett csupán kettő marad.

Március elsejétől ugyanakkor díjmentesen vehetik igénybe a helyközi közlekedést a fogyatékkal élők és tartós betegek, valamint kísérőik és az ellátottak utazási utalványával rendelkezők. Azok a nagycsaládosok is díjmentességben részesülnek a jövőben, akik eddig igénybe vették a nagycsaládosok utazási kedvezményét. A költségvetési szervek és intézmények dolgozóit, így például a közalkalmazottakat, a pedagógusokat, az egészségügyi dolgozókat, a tűzoltókat stb. korlátlan számú utazáshoz igénybe vehető, – mindössze regisztrációhoz kötött – 50 százalékos kedvezmény illeti meg.

Ők az átmeneti időszakban, vagyis az első hónapokban a "pecsételős igazolás" felmutatásával élhetnek a minden utazásra járó kedvezménnyel, később pedig a digitális regisztrációt követően. A digitális regisztráció indulásáról és az emiatt bekövetkező változásokról később tájékoztatják a nyilvánosságot.