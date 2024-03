Világméretű probléma A demencia ugyanis egyre több embert érint: az Egészségügyi Világszervezet (WHO) becslése szerint körülbelül 55 millió ember él együtt a betegséggel, amely negatív hatással van a memóriára és más kognitív folyamatokra, sőt az egyszerű, mindennapi feladatok elvégzését is megnehezíti vagy ellehetetleníti. A szakértők arra számítanak, hogy a betegek száma 2030-ra 78 millióra, 2050-re pedig 139 millióra emelkedik majd. Ami egyben azt is jelenti, hogy egyre többen ápolnak olyan családtagot, aki demenciával küzd – ők olyan munkát végeznek napi 24 órában, amely komoly mentális és fizikai terhek viselésével jár.