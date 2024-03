A Világgazdaság is megírta Tuzson Bence Facebook-bejegyzése alapján, hogy az idén szeptember 1-jétől az állam ingyenesen biztosítja a jogosítványt a középiskolásoknak. Valóban van ilyen terv, ugyanakkor az időpont még egyáltalán nincs kőbe vésve.

Ingyenes jogosítvány: korai volt az öröm – pontosított a miniszter. Fotó: Unger Tamás

Az igazságügyi miniszter csütörtök délután újabb posztot rakott ki, amiben pontosította a korábbi bejelentését. Ebben egyfelől ismertette, hogy

2024. szeptember 1-jétől a középiskolai oktatás részévé válik a KRESZ és az egészségügyi oktatás.

Másfelől pedig közölte, hogy az állam már idén pilot jelleggel elindítja a gyakorlati oktatás ingyenes megszervezését is. Ennek kapcsán az a cél, hogy a jövőben ezt teljes körűvé tegyék. Vagyis egyelőre nincs szó arról, hogy szeptembertől általánosan ingyenes jogosítványszerzés indulna a középiskolások körében.

Erre tehát még várni kell, ugyanakkor továbbra is kormányzati szándék az ingyenes jogosítvány lehetőségének megteremtése. Lapunk korábban már körüljárta, mit is jelentene a gyakorlatban az ingyenesség és arra jutottunk, hogy akár 35 ezer forintból is meg lehet majd szerezni a B kategóriás jogosítványt a szakképzésben és a gimnáziumban tanulóknak, ha megvalósul az ingyenességre vonatkozó kormányzati szándék.

Miután jelenleg – feltéve, ha az összes vizsga, az egészségügyi, az elméleti és a gyakorlati is elsőre sikerül – 360-370 ezer forintba kerül a jogosítvány megszerzése, mindez azt jelentené, hogy a tizedére eshet a B kategória költsége a kormányzati támogatásnak köszönhetően. Vagyis ha nem is teljesen ingyen, de szinte ingyen lehetne megszerezni a vezetői engedélyt. Ennek oka, hogy egyelőre az feltételezhető, hogy a vizsgadíjak nem feltétlenül tartoznak majd bele az ingyenességbe, így könnyen lehet, hogy

az egészségügyi vizsga 20 ezer forintos,

a KRESZ-vizsga 4600 forintos,

valamint a gyakorlati vizsga 11 ezer forintos

költségét továbbra is a jogosítvány megszerzőjének kell állnia. A témában az alábbi cikket ajánljuk, ebben részletesen foglalkoztunk az ingyenes jogosítvány intézményesítésének előnyeiről és pénzügyi feltételeiről is.