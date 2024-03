Automata értékbecsléssel gyorsít jelzálog-hitelezési folyamatán az MBH Bank Országszerte negyven településen, többek között a fővárosi lakásoknál is elérhetővé vált az MBH Jelzálogbank automatikus ingatlan-értékbecslést lehetővé tévő digitális fejlesztése, az Automated Valuation Method – AVM – közölte a Világgazdasággal az MBH Bank. A modell üzleti alkalmazása akár öt munkanappal lerövidítheti a jelzálog-hitelezési folyamatokat az MBH Bank ügyfelei számára. A fejlesztés az MBH Jelzálogbank MBH Lakásárindex nevű mutatójához tartozó adatbázisokon alapul. A fejlesztés már Budapest összes kerülete mellett országszerte 25 megyei jogú városban, 13 városban és egy nagyközségben hozzávetőleg 1,2 millió, lakás típusú ingatlan értékbecslését teszi lehetővé gombnyomásra. „Az MBH Banknál arra törekszünk, hogy olyan megoldásokat kínáljunk ügyfeleinknek, amelyekkel gördülékenyebbé válhatnak a hitelfelvételi folyamatok. Az MBH Jelzálogbank fejlesztése is ezt a célt szolgálja. Az automatikus értékbecslés alkalmazásának eddigi tapasztalatai pedig azt mutatják, hogy az MBH AVM szolgáltatás használata akár öt nappal is lerövidítheti a jelzáloghitelezési folyamatot azáltal, hogy azonnal képes értékbecslést generálni az adott lakásról” – mondta Soós Csaba, az MBH Bank lakossági üzletfejlesztési ügyvezető igazgatója.