Eljött a halasztott határidő: ugyan idéntől már nem március, hanem április 15-e a befizetésének a határideje, de ez ma van, úgyhogy aki még nem fizette be az összeget, annak sietnie kell. A jó hír, hogy az egyenleg nemcsak lekérdezhető, de be is fizethető online.

Ma van a súlyadónak is nevezett gépjárműadó befizetési határideje / Fotó: Shutterstock

2021 óta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) látja el a gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat, ezért a gépjárműadót a 10032000-01079160 számú, Belföldi gépjárműadó-bevételi számlára kell megfizetni.

A NAV tájékoztatója szerint ezt legegyszerűbben a NAV-mobilalkalmazás „Gépjárműadó”-csempéjén vagy az iratban elhelyezett linken lehet megtenni. Ugyanakkor fontos megjegyzés, hogy átutalásnál

a közlemény rovatba nem a rendszámot, hanem az adószámot vagy az adóazonosító jelet kell beírni!

Ha ez elmarad, akkor a NAV nem, vagy csak késedelmesen tudja a befizetett összeget a befizetőhöz kapcsolni.

Egyszerűsítés, hogy idéntől már nem kettő, hanem csak egy befizetés van, úgyhogy aki most túlesik rajta, erre a naptári évre rendben is lesz.

De azért vannak még tudnivalók.

Gépjárműadó: nem mindenkinek kell befizetnie

Múlt hónapban Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium (PM) adóügyekért felelős államtitkára elmondta: idén egy hónapot nyernek a gépjárművek tulajdonosai, ugyanis több mint ötmillió jármű után március 15-e helyett elegendő április 15-ig befizetni az adót, ráadásul kettő helyett egyszer kell csak utalni, a részletfizetés pedig automatikusan jár annak, aki ezt igényli.

A családok, a lakosság vagy például az egyéni vállalkozók az öthavi, pótlékmentes részletfizetést június 30-ig, évente egyszer vehetik igénybe

– folytatta Izer Norbert, hozzátéve, hogy mentesül a gépjárműadó megfizetése alól:

az egyesület,

alapítvány,

köztestület,

amelynek járműve költségvetési szerv, egyesület vagy alapítvány tulajdonában van, és nem keletkezett a tárgyévet megelőző évben társaságiadó-fizetési kötelezettsége.

Mekkora a késedelmi pótlék?

A kormány azért is döntött a szabályok egyszerűsítése mellett, mert az adózók nagy részénél az évi kétszeri fizetés során sokszor megtörtént, hogy elfeledkeztek a második részletről. Mintegy 3,5 millió magánszemélyt, vállalkozást és céget érint a könnyítés.

Viszont aki nem tartja a határidőt, annak késedelmi pótlékot kell fizetnie a NAV-nak – egy kivétellel.

A NAV késedelmipótlék-kalkulátort is készített/ Fotó: Frank Yvette

Ez a kivétel, ha 1000 forintnál kisebb a késedelmi pótlék mértéke, mert akkor nem szól külön a NAV, hanem az adós görgeti tovább a tartozását, ami egyébként öt év elteltével el is évül. Ha viszont ennél nagyobb a késedelmi pótlék, arról értesít a NAV.

A 2019. január 1. után keletkezett tartozásokra a NAV az alapkamat 5 százalékponttal növelt értékét számítja fel,

de a pontos összeg kiderítéséhez a NAV készített egy pótlékszámító kalkulátort is.

A késedelmi pótlékot a NAV Késedelmi pótlék bevételi számlájára, a 10032000-01076985-ös számlaszámra kell elutalni, és a közleményben itt is meg kell jelölni az adószámot vagy adóazonosító jelet.