Az új tarifacsomagok bevezetésével a Vodafone Magyarország célja, hogy a felhasználói szokásokhoz igazítva, elérhető áron biztosítsa ügyfelei számára az általuk preferált korlátlanságot – derült ki a mobilszolgáltató közleményéből.

Fotó: Shutterstock

A két legnagyobb tartalmú tarifacsomag jelentős, állandó készülékkedvezményt is tartalmaz, valamint az április 2-tól elérhető előfizetések mindegyike 5G-képes. Ezekkel a tarifákkal és megfelelő, 5G-képes készülékkel az ügyfelek megtapasztalhatják a folyamatosan fejlesztett Vodafone 5G-hálózat nyújtotta stabilitást és minőséget. Az új tarfifacsomagok az újdonságok mellett továbbra is tartalmazzák a piacon egyedülálló, az ügyfelek körében nagy népszerűségnek örvendő, görgethető adatot, valamint a családon belüli osztható adatot is.

Az új tarifacsomagok között mindenki megtalálhatja a saját használati igényeinek leginkább megfelelőt, legyen szó korlátlan hangról, adatról vagy akár mindkettőről. A legkisebb, Mini tarfiacsomag havi 4990 forintért 3 gigabyte mobiladatot, valamint korlátlan hálózaton belüli belföldi beszélgetést és 150 perc hálózaton kívüli belföldi beszélgetést tartalmaz, így megfelelő választás lehet azok számára, akik kevesebb mobiladatot használnak.

A Midi csomag havi 8590 forintért elérhető, amelyben korlátlan belföldi beszélgetést, valamint 6 gigabyte felhasználható adatot kínál a szolgáltató. Azoknak, akik inkább az online kapcsolattartást és a közösségi platformokat részesítik előnyben, a szolgáltató az Easy csomagban havi 6990 forintért korlátlan belföldi adatot kínál. Azok számára pedig, akiknek a korlátlan mobiladat és hívás egyaránt fontos, a Vodafone két új tarifacsomagot is bevezet: a Maxi csomag havi 13 990 forintért korlátlan belföldi hangot, SMS-t és adatforgalmat tartalmaz, valamint 31 500 forintos készülékkedvezményt. A legnagyobb, Maxi+ csomag havi 17 990 forintért kiterjeszti a korlátlanságot. A tarifával az EU felé indított nemzetközi hívások is korlátlanok. A tarifa a hálózat által biztosított lehető legnagyobb letöltési sebességet biztosítja, valamint 52 500 forint készülékkedvezményt is tartalmaz. A Maxi+-t vásárló ügyfelek 10 gigabyte családon belül osztható adat felett is rendelkezhetnek. A Maxi és Maxi+ tarifa állandó készülékkedvezménye televízió, tablet, laptop, notebook és okostelefon készülékekhez elérhető, kétéves szerződéssel.

Az új ügyfelek számára a korábbi RED és GO tarifacsomag értékesítését a vállalat megszünteti, de aki ezzel az előfizetéssel rendelkezik, továbbra is változatlan feltételek mellett veheti igénybe a szolgáltatást.

Megújuló tarifacsomagok a kis- és középvállalkozásoknak

A lakossági mobilportfólió megújítása mellett a Vodafone a kis- és középvállalati ügyfeleknek kínált üzleti díjcsomagjait is átalakítja, ennek köszönhetően az ügyfelek vállalkozásuk igényeihez igazíthatják előfizetéseiket. A lakossági csomagokhoz hasonlóan fontos újítás továbbá, hogy az új üzleti csomagok mindegyike 5G-képes, ha az ügyfél készüléke is az, így még gyorsabb letöltési sebességet kínál.

A korlátlan hálózaton belüli hívás mindegyik csomagban elérhető, így akár már havi 5990 forinttól kínál korlátlan hálózaton belüli hívást az új portfólió alsó tarifacsomagja, az Üzleti Midi, 5 gigabyte mobiladattal kiegészítve. A minden hálózatban korlátlan belföldi hívás pedig már havi 9990 forintért elérhető az Üzleti Maxi csomaggal, emellett 10 gigabyte adatot kínál a szolgáltató. Az Üzleti Plus csomagra előfizetve az ügyfelek a korlátlan telefonálást külföldön (EU nemzetközi) és beföldön is egyaránt élvezhetik 50 gigabyte adattal kiegészítve, 13 990 forintért. Azok számára pedig, akik az üzleti szférában is a teljes korlátlanságot szeretnék élvezni, a Vodafone Magyarország az Üzleti Pro (16 990 forint) vagy Üzleti Prestige (22 990 forint forint) csomagot ajánlja, amelyek magukban foglalják a korlátlan belföldi adathasználatot, a korlátlan hívást az EU-ban és beföldön egyaránt, valamint a korlátlan SMS-szolgáltatást is. Az Üzleti Prestige a korlátlanságon túl tartalmazza a Világ Napijegy szolgáltatást is, ami az EU-n belül és kívül is sokat tartózkodó kis- és középvállalati ügyfeleknek lehet fontos. A kisvállalati előfizetőknek az utóbbi két csomagba a szolgáltató belefoglalja az Alap+[5] készülékbiztosítást, illetve további kiegészítő opciókat is kínál. Ezeket a pluszszolgáltatásokat a Vodafone azokhoz a csomagokhoz ajánlja, amelyekben nem korlátlan az adatfelhasználás. A kiegészítő opciókkal teljes vagy akár alkalmankénti hétnapos korlátlanság vehető igénybe.