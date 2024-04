A munkabalesetben elhunyt és megsérült munkavállalók április 28-i nemzetközi emléknapja alkalmából a munkavédelem gyenge pontjaira, az ellenőrzés és a szankciók hiányára hívja fel figyelmet a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) közleménye. Kiemelték: a munkavégzés közben bekövetkezett halálesetek száma még mindig drámaian magas.

A szakszervezetek szerint a munkabaleseti statisztikából kiderül, hogy a bekövetkezett munkabalesetek száma csak minimálisan változott, bár ezzel ellentétes állásponton van a Nemzetgazdasági Minisztérium. A MASZSZ szerint azonban nem csökkent számottevően az esetek száma, legfeljebb az eloszlásban következett be változás. Ráadásuk az adatok nem is pontosak, mert sok ügy még folyamatban van – tették hozzá. A szervezet szakértői rámutatnak, a munkahelyi balesetek zöme még mindig a kkv-szektorban következik be.

Több hatósági ellenőrzést követelnek

A szövetség közleménye szerint az illetékes minisztérium optimizmusa egyáltalán nem indokolt, mert a súlyos csonkolásos esetek száma az előző évhez képest a másfélszeresére emelkedett, míg 55 baleset életveszélyes és 32 baleset súlyos sérüléssel végződött. A MASZSZ már nem először követel érdemi munkavédelmi változtatást, és a jelenleginél lényegesen több hatósági ellenőrzést, amihez elvárja, hogy a döntéshozók a szakszervezetek javaslatait is vegyék figyelembe – közölte a szövetség.

Hangsúlyozták: árulkodó adatokra lehet találni a hatósági munkavédelmi ellenőrzések tapasztalatairól szóló tájékoztatóban. A munkavédelmi normák követése sem hozott pozitív fordulatot, mert 2023-ban az ellenőrzött munkáltatók 72,5 százalékánál, míg az ugyancsak ellenőrzött munkavállalók 52,8 százalékánál állapítottak meg munkavédelmi szabálytalanságot. Ez 2,6 százalékkal több, mint 2022-ben.

A MASZSZ az emléknap alkalmából ismét felhívja a figyelmet a partnerségen és együttműködésen alapuló intézményrendszer, valamint a valós párbeszéd megszüntetésének kockázataira, és felszólítja a döntéshozókat, hogy a politikai igények helyett inkább a munkavállalók érdekeit szolgálják ki.

Emlékeztettek arra, hogy a jogszabályok megalkotásában az illetékesek éppen az érintett, kockázatos, balesetveszélyes munkakörben dolgozók érdekképviselőinek a véleményét söpörték le. 2023-ban elfogadták az új Nemzeti Munkavédelmi Politikát, miközben a munkavédelemről szóló törvény módosításával az Országos Munkavédelmi Bizottság tervezésben való szerepét megszüntették. Ezért a munkavállalói oldal azt várja, hogy az NMP megvalósításába vajon bevonják-e őket.