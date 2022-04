Két év zárvatartás után a jövő héten újra megnyit Budapest legidősebb kávéháza, a 135 éves Centrál. Az ikonikus hely megújulva, de a gyökerekhez visszanyúló koncepcióval, új üzemeltetővel, az Eventrend Group kötelékében igazi irodalmi kávéházként lép piacra, kezdetben azonban még csak heti négynapos nyitvatartással.

Fotó: Centrál Grand Cafe & Bar 1887 / Facebook

A belvárosi kávéházban a francia és magyar kávéházi kultúra találkozása nyomán a század eleji nagykávéházak miliőjét, nyitott kávéskonyhát és pezsgőbárt alakítottak ki, a 250 vendégre méretezett kétszintes belső térben két zongora is helyet kapott – hangzott el a nyitást beharangozó sajtótájékoztatón.

Az Eventrend Group tavaly novemberben állapodott meg a Centrál Kávéház üzemeltetésének átvételéről az Özyer csoporttal. A céghez tartozik mintegy 20 gasztronómiai vállalkozás, többek között a Gundel Étterem, a New York Kávéház, a Spoon the boat, a Főőrség Kávéház, a Városliget Café, a Séf Asztala, a Symbol, a Groupama Aréna vagy a Müpa catering szolgáltatása, emellett 5 vidéki hotel és 11 rendezvényhelyszín is.

Fotó: Szabó Gábor / Centrál Grand Cafe & Bar, Facebook

A megújított, a gyökereihez visszatérő Gundel étterem már sikeresen debütált, ugyancsak a hajdan bevált recept szerint akarja a cég üzemeltetni a Centrált, amely a korabeli társasági és irodalmi élet központja volt.

A cégtulajdonosok, Kőrössy Zoltán és Nagy Gábor nem titkolt célja, hogy bakancslistás helyeket hozzanak létre, amelyek nemcsak hírből, hanem személyesen is ismertek a magyarok körében.

A Centrál Kávéház a költészet napjával kezdődő héten, április 14-én nyit újra, és igazi irodalmi menüt is kínál étlapról, amiről az irodalmi főúr a kiválasztott magyar verseket és kedvelt külföldi dalok szövegét felolvassa a vendégeknek. A század eleji vendégmarasztaló miliőt a belvárosi slágernek ígérkező hatalmas terasz és a korábbinál oldottabb hangulatú, növényekkel és elválasztóterekkel intimebbé tett belső terek is garantálják majd az üzemeltetők reményei szerint, akik a kávéházak fővárosává szeretnék tenni újra Budapestet.