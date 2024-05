Kiszámolták az elemzők, mennyibe fog kerülni idén a balatoni lángos és a fagyi

Drágul a horvátországi nyaralás, mégis rekordszámú magyar választja Rekordszámú magyar készül idén horvátországi nyaralásra, a tavalyi csúcsszámokat is felülírva idén az előfoglalási szezonban 18 százalékkal több a foglalás a szallas.hu adatai szerint. Berobbant az előszezon is: a májusi időpontra szóló foglalások száma már most 32 százalékkal, a szeptemberre szólóké pedig csaknem ötödével nőtt. Tavalyhoz képest átlagosan 11 százalékkal drágábbak a horvátországi szállások.