Drágul a horvátországi nyaralás, mégis rekordszámú magyar választja

Rekordszámú magyar készül idén horvátországi nyaralásra, a tavalyi csúcsszámokat is felülírva idén az előfoglalási szezonban 18 százalékkal több a foglalás a Szallas.hu adatai szerint. Berobbant az előszezon is: a májusi időpontra szóló foglalások száma már most 32 százalékkal, a szeptemberre szólóké pedig csaknem ötödével nőtt. Tavalyhoz képest átlagosan 11 százalékkal drágábbak a horvátországi szállások.

2024.04.19. 12:57 | Szerző: Sándor Tünde

Még több magyar vakációzik idén Horvátországban, mint tavaly, noha már az előző évben is rekordszámú magyar vendéget fogadtak a szomszéd országban, ahol 2024 új csúcsév lehet. Egyre több magyar vakációzik az Adrián / Fotó: Shutterstock Idén már 13,6 ezer forinttal kell számolni személyenként egy-egy éjszakáért, ami 11 százalék körüli átlagos áremelkedést jelez a népszerű adriai nyaralóhelyeken – tudta meg a Világgazdaság a Szallas.hu adataiból. Továbbra is a klasszikus főszezoni hónapok a legnépszerűbbek, a nyaralni készülők 42 százaléka júliusra, 39 százaléka pedig augusztusra foglalt szállást Horvátországban. Berobbant az elő- és az utószezon Kiemelkedő mértékben nőtt a kereslet a kedvező árak és a kisebb tömeg miatt az elő- és az utószezonban, a májusi foglalások 32 százalékkal,

a szeptemberiek 19 százalékkal,

a júniusi foglalások 12 százalékkal nőttek a tavalyi bázishoz mérten. Apartmanok esetén az átlagár fejenként és éjszakánként 11 180, a hotelekben pedig 34 290 forint – mondta érdeklődésünkre Molnár Tímea, a Szallas.hu Horvátországért és Ausztriáért felelős menedzsere. Rovinj egyelőre nincs a top 10-ben, de még nyárig benne lehet a magyarok régi kedvence / Fotó: Shutterstock A legnépszerűbb hónap, július a legdrágább, ekkor több mint 14,1 ezer forint egy éjszaka átlagára egy főnek a horvát szálláshelyeken. Augusztus csak kicsit olcsóbb, 13,8 ezer forint a fejenkénti átlagár jelenleg. Ez a magyaroknak is fájni fog: brutális drágulást várnak a horvátok az idei turisztikai szezonban Nem ígérkezik olcsónak az idei horvátországi nyaralás, legalábbis a horvát sajtó beszámolója szerint a magyarok kedvenc tengerparti országában már most, hónapokkal a turisztikai szezon kezdete előtt drágulásra számítanak elemzők és a szakemberek. Sem az euró, sem a gazdagabb német turisták nem tesznek jót az áraknak Horvátországban. Májusban, júniusban és szeptemberben, vagyis a legnépszerűbb elő- és utószezoni hónapokban számottevően alacsonyabbak a szállásdíjak, jellemzően 11,3–12,6 ezer forint között szóródik az ár. Hova készül a legtöbb magyar vakációzni Horvátországban? A Kvarner-öböl, valamint Dalmácia Zadar és Split régiója, települések szerint pedig Vir, Crikvenica, Medulin, Starigrad és Zadar a legkedveltebb a magyarok körében – összegezte Molnár Tímea az előfoglalási adatok alapján. Vezetnek az egyhetes foglalások, a Szallas.hu tájékoztatása szerint: 7 éjszakára szól a foglalások 27 százaléka,

5 vagy 6 éjszakára a 20-20 százaléka,

4 éjszakára körülbelül a 13 százaléka. Mire fizetnek be a legtöbben? Új trend, hogy a foglalások eltolódtak az apartmanok irányába, már a vendégek 78 százaléka választotta ezt a szállástípust. Félpanziót csak minden tizedik foglaláshoz kértek, reggelit az 5 százalékához, all inclusive ellátást pedig csupán a vendégek 1 százaléka igényelt. Július és augusztus a legnépszerűbb hónap az Adrián, de berobbant a májusi kereslet is / Fotó: Shutterstock Csaknem minden harmadik foglalás négy főre szól, minden ötödik pedig kettőre. Nem hagyják az utolsó pillanatra a döntést sokan, a Horvátországba szóló nyári foglalások több mint fele januárban és februárban érkezett be a Szallas.hu rendszerébe. Az összes foglalás 32 százaléka idén februárban, 31 százaléka januárban, 17 százaléka márciusban, 9 százaléka áprilisban érkezett. Minden tizedik vendég pedig már tavaly lefoglalta az idei horvátországi vakációt – tudtuk meg.