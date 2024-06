Beiskolázási támogatás: már igényelhető a családok életét megkönnyítő hozzájárulás, mutatjuk, mennyi

Vidéken is igényelhető már a támogatás

Néhány vidéki önkormányzat is elkezdte nyilvánosságra hozni az iskolakezdési támogatás feltételeit. Szegeden például szeptember 15-ig kérhetik a beiskolázási támogatást a szülők, amelynek összege gyerekenként 20 ezer forint. A támogatást minden olyan általános iskolás korú gyereket nevelő család megkaphatja, ahol a család egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a nettó 390 ezer forintot.

A Hajdú-Bihar vármegyei Derecskén az önkormányzat egy 10 ezer forint értékű utalvánnyal járul hozzá az 1-8. osztályos diákok iskolakezdéséhez. Itt az a feltétel, hogy a tanköteles korú gyermek bejelentett lakóhellyel rendelkezzen Derecskén és a tanulmányait magyarországi székhelyű általános iskolában kezdje meg az adott évben. A beiskolázási támogatás itt formanyomtatványon igényelhető június 1. és július 31. között.

Az önkormányzatok mellett némelyik munkáltató is ad támogatást

A nyár folyamán várhatóan számos további önkormányzat hozza majd nyilvánosságra a beiskolázási támogatások igénylésének részleteit, ezért a nyári szünidő alatt is jó figyelni a honlapjaikat. Iskolakezdési támogatást egyébként számos esetben a munkáltatók is adnak, ezért érdemes náluk is érdeklődni ennek elérhetőségéről és részleteiről.