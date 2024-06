Növelheti az egészségügyi kiadásokat a klímaváltozás

A hőhullámok nagymértékben felelősek az idő előtti elhalálozásért, valamint számos alapbetegséget is kedvezőtlenül befolyásolnak. A 60 év feletti európaiak száma nő, az éghajlatváltozás pedig nagyobb arányban érinti az egyik legkiszolgáltatottabb réteget, az idősebb korosztályt. Mindezek akár 15 százalékkal is növelhetik az egészségügyi kiadásokat a következő tíz évben. A lakosság több mint 90 százalékát érintette a 2022-ben két hétnél is tovább tartó hőség.