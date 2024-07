A BYD után újabb kínai autógyártó jöhet Magyarországra – hónapokon belül meglehet a döntés

A vámok hatása miatt a SAIC exportvolumene 9,1 százalékkal esett vissza az idei első fél évben éves összevetésben.

A kanadai sajtó, a PressReader szerint a kínai elektromos járművekre már csaknem véglegesített európai kiegészítő vámok elősegítették a SAIC azon döntését, hogy a vámok elkerülése érdekében gyárakat építsenek Európában.

Az MG múlt pénteken jelentette be, hogy jövő szeptemberben megnyitja első alkatrész-logisztikai központját Spanyolországban, hogy javítsa az európai kereskedők alkatrészellátását és az értékesítés utáni piacot. Ez azt is jelenti, hogy a SAIC nem mondott le az európai piac fejlesztéséről és fenntartásáról a tarifaproblémák miatt.

Eddig a Great Wall Motors volt képben

A BYD tavaly decemberben döntött arról, hogy Magyarországon építi fel első európai üzemét, ami után rögtön szárnyra kaptak olyan hírek, hogy már megvan a következő távol-keleti vállalat, amely hazánkat nézte ki magának. A Great WAll Motors pécsi beruházását hivatalosan soha senki nem erősítette meg a kormányzat részéről, a Nemzetközi Befektetési Ügynökség vezetője, Joó István áprilisban, a kínai elnök látogatásakor is úgy nyilatkozott, hogy álhírek jelentek meg a magyar sajtóban. A feltételezést azonban több tényező is erősítette, egyrészt maga a kormány is következetesen arról beszélt, hogy Pécs környékére érkezhet a következő nagy kínai vállalat, másrészt 2023 júliusában egy 600 hektáros kiemelt beruházási célterületet jelölt ki Pécs közvetlen közelében, Bicsérdnél.