Budapesten új diszkontbenzinkutat nyitott az Auchan – ilyen töltőállomásuk még nem volt

Csepelen új diszkontbenzinkúttal bővítették az Auchan hálózatát, amely az első olyan töltőállomás, amelyet nem Auchan-áruház mellett nyitottak. A modell is eltér az eddigi Auchan-kutakétól, mert itt – éppen azért, mert nem az üzlet közvetlen közelében van – egy benzinkútshopot is üzemeltet a vállalat, amelynek kínálatát a fogyasztói igényeknek megfelelően szezonális termékekkel, most például készételekkel és grilltermékekkel is feltöltik. Az üzemanyagárak viszont ugyanazok, mint a többi Auchan-benzinkúton, itt is a tőlük megszokott diszkontáron adják az üzemanyagot.

Új diszkontbenzinkút az Auchan hálózatában

Az eddigiekhez képest más modellen alapul az Auchan legújabb csepeli töltőállomása. Eddig az volt a koncepció, hogy minden Auchan áruházhoz tartozzon benzinkút is azért, hogy az áruházba betérők a vásárlás mellett kedvező árú tankolással is csökkenthessék kiadásaikat. Csepelen 2015 óta üzemel töltőállomás, amely a szigetszentmiklósi Auchan vonzáskörzetének vásárlóit szolgálja ki.

Legújabb egységüket a Kántor úton nyitották meg. Egy automata, két hagyományos és két nagynyomású szigeten lehet tankolni benzint, dízelt és smart dízelt.

Újdonság: a benzinkútshop

Az új létesítményben

a megszokott kávé, üdítő, szendvics és egyebek mellett szezonális termékek, most például grill- és készételek is szép számmal lesznek, az üzlet területe 150 négyzetméteres, ahol összesen 1150 terméket árulnak.

Lucenko Viktória, az Auchan vezérigazgatója elmondta, hogy figyelemmel kísérik a vásárlói szokásokat, a különböző generációk igényeit, és ezzel párhuzamosan tanulmányozzák az új bolttípusokat is.

Célunk, hogy Magyarországra olyan innovatív üzlettípusokat hozzunk be, amelyekkel még közelebb kerülhetünk a vásárlókhoz. A mostani benzinkútunk is ennek a koncepciónak a része, ahol a kínálatunkat az előzetes fogyasztói igényfelmérés szerint alakítottuk ki

– jelezte a vezérigazgató.