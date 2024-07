Rendkívüli: Lázár János fejenként 200 ezer forinttal jutalmaz meg 33 ezer MÁV-dolgozót

Az elmúlt hetekben mutatott rendkívüli erőfeszítések elismeréseként Lázár János bejelentette, hogy 200 ezer forinttal jutalmazza meg a MÁV-csoport több mint 33 ezer fizikai munkát végző dolgozóját.

Egyszeri, nettó 200 ezer forinttal köszöni meg Lázár János a MÁV-osok munkáját / Fotó: Lázár János / Facebook

Az építési és közlekedési miniszter a Facebook-oldalán közölte, hogy az egyszeri, nettó 200 ezer forintos jutalmat a SZÉP-kártyákra kapják meg a munkavállalók augusztus 15-ig. Lázár János hozzátette, hogy tisztában van vele, hogy ez az egyszeri összeg nem megoldás a magyar vasút problémáira, de a nemrég elkezdet 10 éves vasútfejlesztési stratégia mindent meg fog oldani. Szerinte ez a 10 éves terv az utasok és a MÁV-dolgozók életét is nagymértékben megkönnyíti majd.

A posztban Lázár János azt írta, hogy a forróság és a lepusztult géppark ellenére a MÁV-os kollégák mozgásban tartják az országot.

„Az elmúlt hetek bizonyították, hogy tud olyan meleg lenni, amit nem bírnak a sínek, a mozdonyok és a járművek. De az elmúlt hetek azt is megmutatták, hogy nincs az a kánikula, amit a MÁV-os kollégák ne bírnának ki. Szeretném ha tudnák, hogy a teljes vasúti és autóbuszos közlekedés megújítása mellett most is hálásak vagyunk a kitartásukért” – olvasható a miniszter posztjában.