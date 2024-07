Még több ingyen pénzhez juthat bárki az otthonfelújítási programban

A leggyakoribb hőszigetelőanyagok

az expandált polisztirol, amelyet hungarocellként ismerünk,

az extrudált polisztirol,

valamint a kőzetgyapot.

Utóbbi előnye, hogy a hőszigetelésen túl kitűnő hangszigetelő is.

A felújítások negyede állami támogatással valósul meg Időközben országos reprezentatív felmérést végzett a Praktiker azok körében, akik az elmúlt két évben végeztek vagy a következő évben terveznek felújításba belevágni. A válaszadók több mint negyede, konkrétan a 26,4 százaléka állami támogatást is használt vagy tervez használni otthona korszerűsítéséhez, ami azt sejteti, hogy nagy roham várható az energetikai támogatásért.

A szigetelés vastagsága függ:

az épület szerkezetétől,

a hőszigetelőanyag típusától,

a szigetelés pontos helyétől (például: homlokzat, tető vagy pincefödém),

és a tervezett energiamegtakarítás mértékétől.

Lényeges, hogy a vastagságot az ingatlan adottságaihoz igazítsák, ez homlokzati hőszigetelés esetén ma jellemzően 15-20 centiméter, ugyanakkor passzívházak esetén akár 30 centiméter is lehet.

Van egy pont, amelyen túl a szigetelés vastagsága már nem növeli az energiahatékonyságot,

ezért érdemes a jobb minőségű anyag mellett dönteni, ami vékonyabb rétegben is hatékony.

Megéri drágább kazánt beszerezni?

Az otthonfelújítási támogatásért pályázók elavult technológiájú vegyes-, szén-, fa-, vagy gáztüzelésű rendszereket, gázkonvektorokat, egyedi helyiségfűtőket cserélhetnek magas hatásfokú kondenzációs gázkazánra vagy levegő-víz hőszivattyúra.

Az egyik legmodernebb megoldás a kondenzációs gázkazán, aminek nagy előnye, hogy 15-20 százalékkal több fűtőenergiát ad le, mint társai, az ára pedig nagyjából 4 év alatt megtérülhet

– összegezte a szakértő.

A kazánt ugyanúgy az ingatlan adottságaihoz kell méretezni, mint a fűtési- és melegvízrendszert, ezért fontos a készülékválasztást is szakemberre bízni. A végösszegben járulékos költségek is jelentkeznek (például tervezés, engedélyeztetés), és várhatóan a kémény bélelésével is lesz feladat. Ennél a kazántípusnál is találkozhatunk okosmegoldásokkal, kényelmi funkciókkal, például szerviz távfelügyelettel.

Kádár Gabriella szerint a jövő a hibrid fűtési rendszeré, ami egyesíti a kondenzációs kazán és a hőszivattyú előnyeit.