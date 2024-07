Nem húzta be a kéziféket a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, amely a mai kamatdöntő ülésén 25 bázisponttal 6,75 százalékra mérsékelte az alapkamatot. A döntés megfelel az elemzői várakozásoknak, annak ellenére, hogy egy hónapja még úgy tűnt, hogy egy időre leállítja a kamatvágásokat a jegybank, az elmúlt hetek fejleményei után már sejthető volt, hogy nem így tesz. Tavaly május óta, amikor elkezdődött a kamatcsökkentési periódus Magyarországon, ez volt a tizenötödik kamatcsökkentés sorozatban.

Nincs megállás: tizenötödjére is megvágta a kamatokat az MNB / Fotó: AFP

Az egy hónappal ezelőtti kamatdöntő ülésen jelentette be Virág Barnabás alelnök, hogy mivel a külső környezetben nagyon erősek a kockázatok, amelyek szűkítik a jegybank mozgásterét, júliustól új szakasz kezdődik a hazai monetáris politikában.

Hogy végül nem így lett, az a kedvező hazai és a nemzetközi környezetnek tudható be: minden jel arra utal, hogy a FED szeptemberben végre tényleg kamatot vág.

Ami azért fontos, mert az amerikai központ bank szerepét betöltő pénzintézet legkisebb lazítása is enyhíti a nyomást a feltörekvő piacokon, így a forint piacán is, mozgásteret biztosítva a MNB-nek a további kamatvágások előtt. Ez mutatkozott meg tavaly év végén, amikor a piac 3-4 kamatvágást árazott be a FED esetében, emiatt aztán a forint is erősebb volt a mostaninál.

Árokszállási Zoltán, az MBH Bank Bank Elemzési Centrumának vezetője a kamatdöntést megelőzően arra hívta fel a figyelmet, az MNB júniusi kamatvágásakor még nem volt ennyire kedvező a helyzet, az amerikai inflációval kapcsolatos kilátások valamivel pesszimistábbak voltak. Ugyanakkor a FED kommunikációjában is érezhető volt az elmúlt hetekben kisebb elmozdulás, a kommentárok is az inflációs kockázatok emlegetése felől egyre inkább egy esetleg további munkaerőpiaci gyengülés elkerülésének irányába tolódtak el. Ráadásul idehaza a jegybank alelnöke is közben már arról beszélt, hogy a júliusi döntés "nyílt", ami alapján arra lehetett következtetni, hogy maga az MNB sem zárkózott el a lazítás folytatásától.

Tovább csökkent az infláció, javult a kockázati megítélésünk

Nemcsak az amerikai inflációs adatok, hanem a hazaiak is kedvező irányba mozdultak el az elmúlt egy hónapban. Júniusban a fogyasztói árak átlagosan az előző év azonos időszakához képest Magyarországon 3,7 százalékkal emelkedtek, az adat meglepetésként érte a szakértőket is, akik egyre nagyobb eséllyel várjál idén éves átlagban is a jegybank 4 százalékos toleranciasávjában az inflációt.