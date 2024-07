Rácz Jenő és Gerendai Károly a Balatonon nyit új éttermet

A 300 férőhelyes új alsóörsi kikötő 5,5 hektáron kezdte meg első szezonját a Balaton legmodernebb szolgáltatásaival és kiemelkedően környezetkímélő intézkedésekkel. Az Ypsilon Yacht Club és a Costes Group egy új étterem nyitásáról is megállapodott. A körpanorámás étterem Rácz Jenő Michelin-csillagos séf vezetésével indul majd, a balatoni hangulathoz illeszkedő, minőségi ételekkel, elérhető árakon – tudatta a Világgazdasággal az Ypsilon Yacht Club Kft., amely a beruházás teljes egészét önerőből valósította meg.

Rácz Jenő Michelin-csillagos séf vezeti majd a körpanorámás alsóörsi éttermet / Fotó: Ypsilon Yacht Club

Y By Rácz Jenő: a magyaros ételektől kezdve a steakeken és olasz tésztákon át a salátáig

A közlemény szerint az építkezés 2022-ben indult, a kivitelezésénél pedig alkalmazkodtak a „magyar tenger” élővilágához. A klub a nevét az Y alakú különleges belső öbölrészről kapta. Az Ypsilon területén

medencék,

tenisz- és röplabdapálya,

grillsarok, valamint

játszótér várja a bérlők és a túravitorlázók baráti társaságait.

Kiemelték: a Balatonon szinte egyedülálló módon minden bérlő részére biztosítják a parkolási lehetőséget az ingatlanon belül.

A kikötő a hagyományos balatoni vitorlásokon túl a 40 lábnál nagyobb hajóknak és katamaránoknak is képes helyet adni, ahogy 65 elektromos hajó befogadására is alkalmas, ritka gyors áramvételezési lehetőséget kínálva. A kikötőhelyeket egyéni elszámolásos okosrendszerekkel szerelték fel, de a klub autós parkolójában is építettek ki elektromos töltőket. Különlegesség az is, hogy a bérlők egymás között, charterszolgáltatók nélküli körülmények között, csendes miliőben tölthetik el a szabadidejüket. A parti szolgáltatások mellett a komplexumon belül egy minden igényt kielégítő hajószerviz is üzemel, melynek központi eleme a 16 tonna teherbírású telepített daru.

További kuriózumként tűntetik fel, hogy a kikötő területén a Costes Group popup büféje szolgálja ki a már leszerződött hajós partnereket és a kívülről érkező látogatókat is, kifejezetten a Balaton partjára megálmodott elképzelésekkel. A következő szezontól pedig még tovább bővül a kikötő gasztronómiai kínálata, miután onnantól már Rácz Jenő és csapata az Y by RJ étteremben várja majd a vendégeket.

A körpanorámás Y By Rácz Jenő éttermünkben ugyanúgy megtalálhatóak lesznek a házias, magyaros fogások, mint a kiváló minőségű steakek, vagy az olaszos tésztáktól a könnyű salátákig szinte minden közkedvelt étel.

„A célunk, hogy a környék lakóinak is megfizethető, népszerű termékeket adjunk, de olyan színvonalon, amit a Costes cégcsoport fővárosi egységeiben már megszokhattak tőlünk” – mondta a sztárséf.