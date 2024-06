Gerendai Károly vezetésével újra megnyit a Kádár Étkezde

Hamarosan újra megnyílik a Klauzál téri Kádár Étkezde. A legendás pesti kifőzde a Covid idején zárt be, és a pandémia utána már nem is nyitott ki. A közelmúltban azonban a Sziget Fesztivál alapítója, Gerendai Károly megvette az ingatlant és a brandet is, ez utóbbi alapján már sejteni lehetett, hogy komoly tervei vannak vele. A legújabb hírek szerint némi elengedhetetlen felújítást követően a vállalkozó ősszel újranyitja a Kádár Béla által 1957-ben alapított, majd a bezárásig Orbán Sándor által vitt éttermet – számolt be róla az Index.

Ősszel újranyit, a jól megszokott ételekkel és a régi berendezésekkel várja a vendégeket a Kádár Étkezde / Fotó: Kádár Étkezde / Facebook

A lap értesülései szerint a Kádár Étkezde koncepciója egy az egyben az lesz, amit a vendégek az évtizedek során megszoktak, azonban lesz egy kis újítás is. Ennek pedig jogszabályi okai vannak. Ugyanis a törzsvendégek által a fizetésnél megszokott stílust az új tulajdonos nem tudja garantálni. Régebben, az adott kor szellemében a felszolgálók egy papírcetlire rögzítették a rendelést, és a kijáratnál bemondásra fizettek a vendégek, a kasszából fillérre pontosan visszakaptak, a borravalót pedig a felszolgáló zsebébe, köténybe kellett tenni. Ezt viszont ma már nem lehet kivitelezni, hiszen

most már minden rendelést azonnal be kell ütni a pénztárgépbe, hogy a teljes folyamatot ellenőrizhesse a

Ezenkívül minden más marad a régiben.

Tenner Beni, a Costes Catering részlegének vezetője hívta fel Gerendai figyelmét arra, hogy eladó a legendás Kádár Étkezde.

Én pedig 24 órán belül eldöntöttem, hogy ebbe a kalandba is belevágunk,

ugyanis a Kádár Étkezde olyan színfoltja volt a városnak, amit nem szabad veszni hagyni – nyilatkozta az Indexnek Gerendai Károly, akinek nem lesz ismeretlen az éttermi vonal, ugyanis több fine dining étteremben is van már érdekeltsége, amelyekkel sikert sikerre halmoz.

A Kádárról azonban elmondta, hogy egyértelmű célja, hogy a régi Kádár Étkezdét hozza vissza újra, és nem egy új éttermet akar ugyanazon a néven.