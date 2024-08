Vidéken szobakiadással már a diákévek alatt megtérülhet az ingatlanbefektetés

Vidéken gyorsabban megtérülhet az ingatlanbefektetés

Az MBH Index elemzői megvizsgálták azt is, hogy az egyetemre készülő diákok családjának a kollégiumi elhelyezés híján bérléssel vagy esetleg vásárlással könnyebb megoldani a lakhatást. A két megoldás közötti választás alapvetően befektetési döntés lehet, amelyben számos más tényező mellett szerepet játszhat a lakásárak és a bérleti díjak alakulása is.

A fedezeti időtávok – vagyis az a minimum idő, amelyet az adott lakásban el kell tölteni ahhoz, hogy a vásárlás és bérlés költsége megegyezzen, illetve amelynél tovább tartva a lakást megérheti a vásárlás mellett dönteni – ugyan csökkentek 2023-hoz viszonyítva, de 2024-ben is elég magasan állnak az egyetemi 3-5 éves időtávhoz képest.

Jelentősen rövidebbek lehetnek a fedezeti időtávok viszont akkor, ha a megvásárolt lakás legalább egy szobáját kiadják.

Ebben az esetben a fedezeti időtávok a vidéki egyetemi helyszíneken Szeged kivételével nem érték el az öt évet, míg Budapesten 3,9 és 12,7 év között mozogtak az MBH Index szerint.

Továbbra is dilemmát okozhat a vásárlás és bérlés közötti választás. „Azt látjuk, hogy a fiatalok is egyre tudatosabbak a pénzügyeiket illetően, ehhez pedig az is hozzátartozik, hogy már korán elkezdenek a lakásvásárláson gondolkodni és nyitottan állnak a hitelfelvételhez is” – mondta Soós Csaba, az MBH Bank lakossági üzletfejlesztési ügyvezetője.