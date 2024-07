Ötezer forint a négyzetméterenkénti lakbér Budapesten, és még csak most jönnek a diákok

Hatalmas kihívás vár a fiatalokra és ezzel együtt a szülőkre is, hogy továbbra is viszonylag szűk a kínálat a kiadó lakások piacán a fővárosban, ráadásul nemcsak az eladó, hanem a kiadó lakások terén is áremelkedést hozott a 2024-es év.

Milyen árak várják a diákokat az albérletpiacon?

Az első félévben 10-15 százalékkal nőttek az árak a fővárosi bérleti piacon.

A felvételi ponthatárok kihirdetésével induló, azaz

a diákbérlők megjelenésétől számított főszezonban a kereslet megugrásával további drágulásra lehet számítani.

A budapesti átlagos bérleti díj 260 ezer forint fölé szökött, a lakások fajlagos négyzetméterenkénti ára 5 ezer forint lett.

Az egyszobás lakást keresők 160–260 ezer forint közötti díjakra készülhetnek havonta a Duna House kínálati adatai szerint.

A ponthatárok kihirdetésének napja idén július 24., addig sokak számára nemcsak a szak vagy az intézmény kérdéses, hanem a település is, ahol szeptemberben megkezdik majd tanulmányaikat.

A felvi.hu statisztikája szerint közel 121 ezren jelentkeztek a felsőoktatásba, a továbbtanulást választók közel fele első helyen fővárosi képzéseket jelölt meg, közülük több ezer hallgatónak kell majd lakhatást biztosítani – mondta Benedikt Károly, a Duna House PR és elemzési vezetője.

A vidékről érkező hallgatók számára

a kollégiumi elhelyezés,

az albérlet

vagy egy saját lakás vásárlása oldhatja meg a lakhatást.

Július végén, augusztus elején a bérleti piacra úgy zúdul óriási kereslet, hogy a külföldről érkező munkavállalókról, vagy a „sima” albérletkeresőkről, másik bérleménybe költözőkről még nem is esett szó.

Költségcsökkentés lakótársakkal

A költségek csökkentése érdekében lehet akár a lokáció terén, akár a lakás méretében, vagy a lakótársak számában kompromisszumot kötni.

Aki ragaszkodik az egyedül éléshez, és megelégszik egy egyszobás lakással, annak a Duna House aktuális kínálata szerint 160–260 ezer Ft/hó bérleti díjra érdemes készülnie.

Érdemes lehet egy nagyobb lakást közösen kibérelni, így az általánossá vált kéthavi kaució, majd a bérleti díj és a rezsi költsége is többfelé oszlik. Fontos azonban megjegyezni, hogy a bérleményt kínáló tulajdonosok körében

egyre inkább bevett gyakorlatnak számít, hogy pontosan meghatározzák a lakásukba költöző bérlők maximális számát,

tehát érdemes erről is idejében tájékozódni.