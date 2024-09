Évek óta szó van róla, most azonban a brit kormány bejelentette az ETA (Electronic Travel Authorisation) vízumrendszer kiterjesztését az Európai Unió állampolgáraira. Ez tehát masszívan érinti a magyarokat is.

Brit beutazás: fizetni kell érte a magyaroknak – megvan a pontos dátum, mikortól / Fotó: AFP

Brit beutazás: mi az az ETA?

Az ETA az Egyesült Államok ESTA mintájára épült. A célja, hogy ezzel a biztonsági ellenőrzéssel elérjék a brit határok biztonságának erősítését és a visszaélések megelőzését.

Az ETA egy elektronikus és fizetős vízumrendszer azoknak, akik be akarnak utazni az Egyesült Királyságba, de nem rendelkeznek vízummal, és nem is élnek ott életvitelszerűen. Az engedély két évig vagy a kérelmező útlevelének lejártáig érvényes. Az érvényességi idő alatt korlátlan számú nagy-britanniai beutazást tesz lehetővé esetenként legfeljebb hat hónapi időtartamra.

Az ETA-engedély kiváltásának díja tíz font, átszámítva mintegy 4700 forint.

Tehát egy négytagú család esetében már 20 ezer forintról beszélünk. Fontos, hogy nincs szüksége ETA-ra azoknak az uniós állampolgároknak, akik 2020 végéig törvényesen és életvitelszerűen letelepedtek Nagy-Britanniában, illetve megszerezték az ehhez szükséges meghatározatlan időre szóló tartózkodási engedélyt (EU Settled Status).

Mikortól fizetős a magyaroknak, ha Nagy-Britanniába utaznak?

Nagy-Britannia négy éve kilépett az Európai Unióból. Az uniós tagság megszűnése (Brexit) utáni 11 hónapos átmeneti időszak lejártával az EU egységes belső piacáról és vámuniójából is távozott. London már a Brexit után jelezte, hogy idővel a látogatási, turisztikai céllal rövid időre érkezőknek is szükségük lesz belépési engedélyre, köztük azoknak is, akik jelenleg vízum nélkül utazhatnak be Nagy-Britanniába. Ez vált most érvényessé az uniós tagországok, köztük Magyarország állampolgáraira is.

Az ETA bevezetése 2023. november 15-én indult a katari állampolgárokkal, aztán 2024. február 22-én a programot kiterjesztették Bahrein, Jordánia, Kuvait, Omán, Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek állampolgáraira is. Jordan később tisztázatlan okok miatt kikerült a kísérleti programból.