Hadiipar: akkora gyáróriás épül Magyarországon, mintha Amerikában lennénk – fotók

Nem mindennapi beszámolót tett közzé a közösségi oldalán Magyarország egyik legismertebb biztonságpolitikai szakértője. Demko Attila osztotta meg a tapasztalatait annak kapcsán, hogy csütörtökön uniós tisztségviselők és szakemberek kaptak lehetőséget gyárbejárásra Várpalotán. Ezen ő maga is részt vett.

Magyarország egész Európa egyik legerősebb hadiipari bázisa lesz: még két év, és nálunk gyártják az összes lőszer tizedét / Fotó: Demko Attila

Várpalotáról és az ottani lőszergyárról a Világgazdaság is sokat írt már korábban. Azt eddig is lehetett tudni, hogy ez Európa egyik legmodernebb ilyen üzeme, amely a német védelmi ipari óriás, a Rheinmetall AG (51 százalékos tulajdon) és a magyar állami N7 Holding Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zrt. (49 százalékos tulajdon) közös projektje. Korábbi hírek szerint a Rheinmetall Hungary Munitions Zrt. (RHM Zrt.) vegyesvállalat fogja üzemeltetni.

Július végén átadták a Várpalotai Védelmi Ipari Komplexum első lőszergyárát, amellyel a 30 milliméteres közepes kaliberű lőszergyártás terén Magyarország lényegében önellátóvá vált. Ez a lőszer nemcsak a Lynxekhez, hanem más, a NATO által használt harcjárművek toronyfegyverzetéhez is alkalmazható. Már akkor arról beszélt a honvédelmi miniszter, Szalay-Bobrovniczky Kristóf, hogy a várpalotai üzem további elemekkel is bővül a következő időszakban. A háború miatt talán a legnagyobb hiánycikké vált, 155 milliméteres tüzérségi lőszereket is gyártják majd a 120 milliméteres harckocsi lőszerek mellett.

Erről tudhattunk meg most további részleteket Demko Attila posztjából.

Még néhány év, és Magyarországon gyártják az összes lőszer tizedét Európában

Azzal kezdte a posztját, hogy megmutatták az EU-s kollégáknak a várpalotai lőszergyárat és a magyar honvédség fegyverzetét. „A gyár, a Leo A7 (tank), a PzH 2000 (löveg), a Spike LR (páncéltörő), a Hirtenberger aknavető, a H225M és H145M helikopterek, a NASAMS (légvédelmi rendszer), a Carl Gustaf (gránátvető) nem terv, elképzelés, hanem valóság” – szögezte le.

Úgy folytatta, hogy látták a termelésre kész 30 milliméteres lőszert gyártó gépsort, a hatalmas bunkereket, amelyekben a kész lőszert tárolják majd. Rámutatott, hogy több mint négy négyzetkilométeren egy városnyi gyár épül fel Várpalota mellett.

Tényleg amerikaiak a méretek

– szemléltette. Majd felhívta rá a figyelmet, hogy Várpalota két év múlva, tehát 2027-re az akkori EU-s lőszerössztermelés 10 százalékát adja majd.