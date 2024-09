Harry Styles után újabb világsztár jön a budapesti Madame Tussauds viaszmúzeumba

Százezrek fordultak meg máris az alig másfél éve nyitott budapesti Madame Tussauds viaszmúzeumban, ahol a napokban mutatták be a legújabb lakót, a zenei világsztárt, Harry Stylest. A lassan, de biztosan a magyar főváros 10 legvonzóbb programja közé tartozó panoptikumba novemberben is újabb lakó érkezik, kiléte egyelőre titok, de Harryhez hasonlóan ő is várhatóan átírja majd a látogatók kedvenceinek toplistáját. A Világgazdaság turisztikai magazinja, az Óperencia podcast legfrissebb epizódjában Óhidi Zsuzsanna, a Madame Tussauds Budapest operatív igazgatója beszélt a kétszáz éves világmárka budapesti produkciójának kulisszatitkairól.

A podcast vendége: Óhidi Zsuzsanna , a Madame Tussauds Budapest operatív igazgatója