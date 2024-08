Harry Styles is Budapestre költözött

Újabb világsztár, Harry Styles érkezett a Madame Tussauds Budapest produkcióba, akinek személyében, azaz élethű viaszfigurájának formájában az 55. állandó lakó foglalta el a helyét a Dorottya-palota földszintjén.

Harry Styles aktívan részt vett viaszfigurája megtervezésében és az eddig sosem látott, különleges outfit kiválasztásában / Fotó: Mediaworks

Sehol másutt nem láthatták még az érdeklődők azt az outfitet, amelyben Harry Styles csütörtöktől látható a budapesti Madame Tussauds produkciójában.

A Grammy-díjas zenei szupersztár, divat- és stílusikon 55. állandó lakóként érkezett meg a tavaly májusban nyílt panoptikumba,

amely rendszeresen fogad vendégfigurákat, jelenleg Michael Jacksoné áll ideiglenesen ott.

Harry Styles sikereiről az élethű viaszfigura leleplezésén Lakatos Márk részletesen beszélt.

Elmondta, hogy a világsztár, aki 15 alkalommal töltötte meg a Madison Square Gardent, és Budapesten is felejthetetlen koncertet adott,

óriási népszerűségét jelzi a több mint tízmilliárd Spotify-letöltés, és például az is, hogy a koncertjein viselt Adidas Gazelle gyártmány a hatvanas évek után most éli fénykorát,

a világsztár hatására 100 százalékkal nőtt a kereslet a cipő iránt.

A budapesti Madame Tussauds tavaly májusban, 24.-ként nyílt meg, és most a 11. olyan viaszmúzeum, ahol Harry Styles figurájával találkozhatnak a rajongók. A sztárral egy ruhatár is beköltözött a panoptikumba, és a viaszfigurán Harry több mint ötven, az életútját bemutató tetoválása közül is több látható.