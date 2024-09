Még nincs túl a nehezén a magyar ipar, de vannak apró pozitívumok

Az ipar nem tudta hozni a remek júniusi számokat

A legfrissebb adat nem tragikus, de azért jónak sem nevezhető – hívta fel a figyelmet Virovácz Péter, az ING Bank vezető makrogazdasági elemzője. Elmondta, hogy ha valami, akkor az legalább mindenképpen biztató, hogy nem egy újabb jelentős negatív korrekció követte az előző havi növekedést. Ugyanakkor az egy évvel korábbi bázis meglehetősen magas volt, így a naptárhatással kiigazított év per év adat továbbra is számottevő visszaesést mutat.

Ő is kitért arra, hogy a német ipar még mindig mélyponton van, sőt a júliusi adat igen nagy negatív meglepetést hozott. Rávilágított:

a koronavírus válság előtti csúcsponthoz képest a német ipari kibocsátás nagyjából 15 százalékos mínuszban van.

Ráadásul az amerikai és a kínai gazdaságok várható momentumvesztése, karöltve a nemzetközi kereskedelmet átható feszültségekkel, aligha mutat abba az irányba, hogy

a német

és az euróövezeti

ipar épp egy pozitív áttörés küszöbén állna.

Ebben a tekintetben tehát nehezen alapozhatjuk a magyar ipar rövid távú fellendülésére táplált vágyat az exportkereslet fellendülésére. A globális rendelésállományok alacsonyak, az ipari termékek készletállománya alig apadt a csúcsokról. Nem véletlen, hogy a friss felmérések is azt jelzik, hogy az iparvállalatok számára a növekedés legnagyobb gátja jelenleg a kereslet hiánya – tette hozzá.

Molnár Dániel, a Makronóm szenior makrogazdasági elemzője szerint is óvatosságra intő jel, hogy a júliusi bővülés döntő részben a nagy rendeléseknek köszönhető, viszont még ezek kiszűrésével is a rendelésadatok már emelkedést mutatnak Németországban. A termelési adatokban ellenben egyelőre nem jelenik meg a megrendeléseknél folyamatban lévő fordulat, itt a volumen júliusban – alulmúlva az elemzői várakozásokat – 2,4 százalékkal maradt el a júniusitól, amely ugyanakkor részben a gyorsabb júniusi bővülés korrekciójának is tekinthető. Ezt támasztja alá az is, hogy pont azokban az ágazatokban – autógyártás – volt most nagyobb visszaesés, amelyek a megelőző hónapban húzták a termelést.

A német gazdaságból érkező hírek tehát továbbra sem oldják a hazai ipar kilátásaival kapcsolatos bizonytalanságot.

A következő hónapok adatai kiemelten is fontosak lesznek, hogy a német rendelések bővülése a termelési adatokban is megjelenik-e, amely a magyarországi vállalatok számára is a kereslet erősödéseként csapódna le. Megjegyezte: vannak ugyanakkor jelei, hogy a német gazdaságpolitikában fordulat kezdődött. Erre utal a minap bejelentett elektromosautó-vásárlási támogatási program a cégek részére, amely a tavaly év végén kivezetett program helyére lépne.