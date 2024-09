Orbán Viktor: ez az egész kezd nagyon hasonlítani a hidegháborúra

A miniszterelnök azzal folytatta, hogy nincs kétsége egyetlen fideszes vezető politikai nézetei felől sem. Biztos benne, hogy

Orbán Balázs is, ha a történelem úgy fordulna, hogy megint harcolni kell a hazáért, akkor ott lesz velünk a Corvin közben.

De mindenesetre figyelni kel arra, hogy amikor a háborúról és békéről szóló nemzetközi viták megérkeznek Magyarországra, ne rombolják le az egyébként fontos belpolitikai vitákat.

Magyarország mindig megvédi magát, régen is megvédte magát, ma is megvédi, a jövőben is meg fogja védeni. Minden lehetséges eszközzel. Úgy, ahogy ezt egyébként a magyar alkotmány mindenki számára kötelezővé is teszi.

Árvízi védekezés: Magyarország ötösre vizsgázott

Orbán Viktor végül az árvízi védekezésre tért ki. Először is köszönetet mondott, mert példásan összefogott megint Magyarország. Baj esetén talán Európában a legerőteljesebben képes Magyarország egy irányba húzni. Ez volt a második legnagyobb dunai árvíz. A 2013-as volt a legnagyobb, akkor is az ő kötelessége volt a védekezés irányítása, ahogy most is. Most könnyebben sikerült elhárítani a bajt, a magyar állam ma hatékonyabb és felkészültebb. Néhány nap alatt kétmillió homokzsákot raktak le az ártérbe, 55 ezer tonna homokot használtak fel, előtte pedig több kilométer mobilgátat is építettek.

Ennek meg lett az eredménye. A környező országokban súlyos anyagi károk keletkeztek, és emberélet is odaveszett. Magyarország ötösre vizsgázott.