Egymillió forintos fizetés Magyarországon? Hátrább az agarakkal, először nézzünk szét a régióban

A leghamarabb a lengyelek érhetik el az egymillió forintos bruttó átlagkeresetet a régióban – ez derült ki visegrádi országok statisztikai hivatalának adataiból. Magyarország sem áll rosszul a bérversenyben, noha a lengyelek mellett a csehek is előttünk vannak, ha folytatódik a hazai bérek növekedési üteme, néhány éven belül nálunk lehetnek a legmagasabbak közé tartozó fizetések is régióban, és persze az egymillió forintos bűvös határt is átléphetjük.