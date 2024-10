Mi az a Demján Sándor program, amit bejelentett a kormány?

A Világgazdaság a minap arról is beszámolt, hogy a kkv-k kedvezményes, kamatmentes hiteleinek felhasználási köre is bővült a KKV technológia Plusz program keretében. Mindezen túl már jó ideje segíti a kkv-k finanszírozását garanciavállalással is a magyar állam. A vállalkozói szféra és a politikai döntéshozatal között hídként szolgáló Magyar Kereskedelmi és Iparkamara is megfogalmazott néhány javaslatot, köztük a növekedésbarát adórendszer javítását, az adatszolgáltatási kötelezettség felülvizsgálatát és egyszerűsítését, a gazdaság további fehérítését és beruházásösztönző programok támogatását sürgetve.

A Nemzetgazdasági Minisztérium pedig ma reggel jelentette be, hogy első ízben ültek asztalhoz a tárca meghívására a hazai kis- és középvállalkozói szektor finanszírozásában részt vállaló állami szervezetek, a Magyar Fejlesztési Bank, az EXIM Magyarország, a Garantiqa Hitelgarancia Zrt., az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány, a Széchenyi-kártya programot bonyolító Kavosz Vállalkozásfejlesztési Zrt., valamint a kereskedelmi bankok kkv-üzletágvezetői.