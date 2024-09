Orbán Viktor szerint lendületet adhat kkv-knak a kormány gazdasági programja: ezt lehet eddig tudni

Orbán Viktor szerdán a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (NKE) ismertette gazdasági programját a következő időszakra, mely 3–6 százalékos gazdasági növekedés elérését tűzte ki célul, s egyik eleme a kisvállalkozások számára induló átfogó és jelentős támogatási program és a családi adókedvezmények korszerűsítése is.

Fotó: Getty Images

Magyarország nem maradhat ki a technológiai fősodorból, arra van szükség, hogy Magyarországon gyártsák a jövő autóját, itt készítsék a zöldenergia csúcstechnológiáit, itt legyen a legtöbb digitalizált okmány, és itt legyen a legkiterjedtebb a digitális ügyintézés egész Európában – jelentette ki a miniszterelnök.

Mint mondta, a gazdasági semlegesség csak akkor áll meg a lábán, ha Magyarország nem marad ki a technológiai fősodorból. A miniszterelnök szerint Magyarországnak nemzeti, konzervatív kormánya van, de nem szabad idegenkedni a modernségtől, mert modern technológia nélkül nincs versenyképesség.

A kkv-k megerősítése fontos a gazdasági növekedés beindításához

A kis- és középvállalkozások megerősítését célzó törekvések nem új keletűek, a Nemzetgazdasági Minisztériumban a terület a közelmúltban új államtitkárt is kapott Szabados Richárd személyében. Mindeközben gőzerővel készül a kkv-akcióterv kidolgozása is, amelyben olyan intézkedések kaphatnak helyet, mint

a Széchényi Kártya Program kedvezőbb kamatozásúvá tétele, a kkv-k beruházásait célzottan támogató „1+1” program vagy a szektor digitalizációjának fejlesztése.

A magyar gazdaság gerincét adó kkv-k kedvezményes, kamatmentes hiteleinek felhasználási köre is bővült a KKV Technológia Plusz program keretében. Mindezen túl már jó ideje segíti a kkv-k finanszírozását garanciavállalással is a magyar állam. A vállalkozói szféra és a politikai döntéshozatal között hídként szolgáló Magyar Kereskedelmi és Iparkamara is megfogalmazott néhány javaslatot, köztük a növekedésbarát adórendszer javítását, az adatszolgáltatási kötelezettség felülvizsgálatát és egyszerűsítését, a gazdaság további fehérítést és beruházásösztönző programok támogatását sürgetve.