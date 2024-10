Mi történik a magyar autópályákon? Az M1-esen, M0-son is visszaesett a forgalom – íme a magyarázat

Ha minimálisan is, de szinte az összes hazai gyorsforgalmin visszaesett tavaly az átlagos napi gépjárműforgalom. Az üzemanyagárstop 2022. decemberi kivezetése és a gazdasági nehézségek is közrejátszhattak abban, hogy kevesebben használták az autópályákat és az autóutakat a magyarok és a külföldiek 2023-ban. Abban viszont nincsen változás, hogy az M1-es autópálya és az M0-s autóút bizonyos szakaszai már most is annyira telítettek, hogy lassan már korlátozni kellene rajtuk a forgalmat. Érdekes, hogy az M5-ösön jelentősen csökkent a kamionforgalom tavaly, ez leglátványosabban Kecskemét mellett látható a 85-ös és a 90-es kilométerszelvény között, amely a Mercedes-gyárhoz vezető út mellett húzódik: míg 2022-ben 10 110 kamion koptatta naponta az aszfaltot, 2023-ban már csak 6901.