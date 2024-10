Őszi adócsomag: jelentős változások a családoknak, kisvállalkozóknak

Az Airbnb-vel az adócsomagban is találkozhatunk

Miként a Világgazdaság is beszámolt róla, a budapesti lakhatási válság kezelése érdekében a kormány nagymértékben szigorítja a rövid távú lakáskiadás (Airbnb) szabályozását. A jogalkotók a szigorítások mellett egy az őszi adócsomagtól függetlenül beterjesztett javaslat szerint érdemben megnövelnék az érintettek adóterhét is:

a törvényjavaslat értelmében 2025-től kezdődően a magánszálláshelyek után fizetendő éves átalányadó mértékét szobánként 38 400 forintról 150 ezer forintra emelnék. Ezzel 3,9-szeresére emelkedne a kérdéses adó mértéke.

Fischer Ádám felhívta a figyelmet, hogy az új adócsomagban is találkozhatunk az Airbnb-vel, ahol arról határoznának, hogy a megemelt adó már tartalmazna bizonyos vendéglátást is, például ha valaki reggelit is kínál a szállás mellé.

A fizetővendéglátó tevékenységet folytatók számára emellett új adózási lehetőségek jelenhetnek meg: ennek részeként az érintettek tételes átalányadózást is választhatnak, legfeljebb három ingatlan esetén, ha ezek az ingatlanok a magánszálláshelyek körébe tartoznak.

Egyéni vállalkozók, kisvállalatok

A Pénzügyminisztérium tervezete szerint módosulnának az egyéni vállalkozók és mezőgazdasági őstermelők adózásával kapcsolatos szabályok is: az egyéni vállalkozók és mezőgazdasági őstermelők számára különböző mértékben változna a jövedelem kiszámításánál a bevételekből levonható költséghányad, attól függően, hogy milyen tevékenységet folytatnak.

A mezőgazdasági őstermelők esetében 90 százalék lesz majd az elszámolható költséghányad, ez az összeg megegyezik azzal, amely eddig a kereskedelemben dolgozó egyéni vállalkozóknál volt érvényben. Az egyéb mezőgazdasági tevékenységet folytatók esetében 80 százalék lesz a levonható költséghányad – számolt be a Niveus szakértője.

Változás történne a kisvállalati adózás terén is. Fischer Ádám szerint eddig komoly problémát okozott, hogy aki kisvállalati adóalany volt, az nem alakulhatott át, nem válhatott szét és nem egyesülhetett más céggel. Úgy tűnik, hogy lehetővé teszik azt, hogy átalakulhassanak a kisvállalati adózó cégek.

A szakértő szerint jelenleg százezer körüli számban lehetnek itthon kisvállalati adózók, a tervezett lehetőség pedig akár a cégek tizedét is érintheti.

Terítéken az extraprofitadó

A kormány korábban azt ígérte, folyamatosan történik az extraprofitadók kivezetése. Az adócsomag javaslatának értelmében hamarosan hatályát veszthetik az extraprofitadókról szóló kormányrendelet azon rendelkezései, amelyek a kiegészítő pénzügyi tranzakciós illeték mértékének emelésére terjedtek ki. Mint ismert, ezen rendelkezések alapján a pénzügyi tranzakciós illeték alapja a Posta Elszámoló Központot működtető intézmény útján kezdeményezett készpénzbefizetések esetén az 50 ezer forintot meghaladó összeg volt.

Az új tervezet szerint ez a szabályozás változik, és a készpénzbefizetések esetén a Posta Elszámoló Központot működtető intézménynél kezdeményezett befizetés 20 ezer forintot meghaladó összegére vonatkozik.

Továbbra is változatlanul hatályban maradnak viszont a kiegészítő pénzügyi tranzakciós illetékre vonatkozó rendelkezések.