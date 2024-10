Veszélyben a Dunaferr jövője, az NGM is megszólalt

Megszólalt a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) is a Dunaferr ügyében, miután felszámolási kérelmet terjesztettek elő az illetékes törvényszéknél a Dunarolling Dunai Vasmű Kft.-vel szemben.

Továbbra is veszélyben van a Dunaferr jövője / Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

A tárca felidézi, hogy a Dunaferr problémái nem új keletűek, és felhívja a figyelmet az acélipar előtt álló nemzetközi kihívásokra is. Az orosz–ukrán háború kapcsán bevezetett szankciók, illetve a háború előidézte energiaválság mellett az acél világpiaci ára is lejtmenetben van, így továbbra is veszélyben van a Dunaferr jövője, hiába tett meg minden tőle telhetőt a kormány a helyzet rendezéséért.

Az NGM sorra vette, hogy a Dunaferr válságában milyen lépéseket tett meg a kormány, kezdve a dolgozók bérének több mint fél évig történő kifizetésétől a vállalat értékesítésén keresztül a támogató jogszabályi környezetig. A Dunai Vasműre

csupán egyetlen érvényes és nyertes pályázat érkezett, a Liberty Steel részéről,

ám a beruházó hiába dolgozott ki egy száznapos programot a termelés felfuttatására, terveiből kevés valósult meg.

A kormány mindent megtett a Dunaferr megmentéséért, amelyhez összesen mintegy 70 milliárd forinttal járult hozzá – beleértve többek közt a bérgarancia biztosítását és a szén-dioxid-kvóta felhasználásának lehetővé tételét. A megoldást a zöldacél előállítása jelentené a tárca szerint, de a Liberty kezdeményezései ezen a területen sem mutatnak eredményt, ráadásul a termelés átállítása tetemes, mintegy 200 milliárd forintos befektetést igényelne.

Az NGM további felvilágosítást is ígért 13 órakor kezdődő rendkívüli sajtótájékoztatóján. Azt azonban a tárca előre közölte, hogy folyamatosan egyeztet a Libertyvel a terveiről, kiemelten a bérek kifizetéséről is. A minisztérium felhívja a figyelmet arra, hogy a munkavállalók bérének rendezése mindig a munkaadó feladata, ezért felszólítja a Libertyt, hogy ennek a jövőben is tegyen eleget.