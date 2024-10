Miközben egyre többen gyűjtik össze nyilvános helyekről az 50 forintot érő visszaváltós palackokat, azt már kevesen tudják, hogy ezért súlyos bírság is járhat.

Visszaváltható palackok gyűjtése: 50 forintért 65 ezres bírság is járhat – figyelmeztet a rendőrség / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A témában a Dívány kérdezte a rendőrséget, amely részletes válaszoka küldött a guberálás, tehát a főleg kukákból való gyűjtés kapcsán. Először is fontos tisztában lenni vele, hogy a szemetesekbe dobott betétdíjas csomagolások gyűjtése, majd visszaváltása

szabálysértésnek minősül,

ami nagy összegű bírsággal, akár elzárással is sújtható. A darabonként 50 forintot érő, visszaváltható aludobozok és plasztik palackok egyes tapasztalatok szerint akár tízezer forintos bevételt is hozhatnak naponta. A flakonozás tehát megélhetési formának is tekinthető, éppen ezért is fontos tudni, hogy nem feltétlenül legális.

Az Országos Rendőr-Főkapitányságot (ORFK) most tudatta, hogy a kidobott palackok jogállását a hulladékról szóló törvény szabályozza. Ennek értelmében a szemetesbe dobott palackok és alumíniumdobozok települési hulladéknak minősülnek egészen addig, amíg ezek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységet ellátó koncessziós társaság (a MOHU) vagy a vele szerződött gazdasági társaság birtokába nem kerülnek.

Ebből pedig az is következik, hogy a közterületen talált 50 forintos palackok nem gazdátlanok, hanem valakinek a tulajdonát képezik. Ezért ezek összeszedése tulajdon elleni szabálysértéssel egyenlő és feljelentés alapján az eljárás alá vont személlyel szemben szabálysértési előkészítő eljárás indul.

A szankció a lap szerint a törvény szövegéből kiolvasható. Az intézkedő rendőr helyszíni bírságot szabhat ki érte, amely 6500-tól 65 ezer forintig terhedhet. Hat hónapon belül újabb szabálysértés elkövetése esetén már 90 ezer forint is lehet a bírság. Fiatalkorú elkövetőnél a legmagasabb összeg csak 32 500 forint.

Azonban a tulajdon elleni szabálysértés elzárással is büntethető, vagyis a bíróság elzárás, pénzbírság, vagy közmunka büntetést is alkalmazhat.