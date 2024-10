Mobil hulladékgyűjtő flották járják hamarosan az országot

Ezt a tízezer főnél nagyobb települések hulladékudvarai esetében ígértük, és igen, megvalósítottuk, még azokon a településeken is, amelyeken több hulladékudvar van. Egyes hulladékudvarok pedig korábban is több mint 48 órában működtek, ezeknél megtartottuk a magasabb óraszámot. Az esztergomi udvar heti 68 órában üzemel, de már ez is kevés. A heti ötször 12 óra plusz szombati 8 órát heti hatszor 12-re szeretnénk növelni, és szó lehet a vasárnapi 12 óráról is. Heti hétszer 12 órára egyébként Magyarországon máshol is van példa.

Panaszok szerint van hulladékudvar, amely az új rendszerben a korábbinál kevesebb fajta hulladékot vesz át.

Minden üzemeltetővel olyan szerződést kötöttünk, amely szerint átveszik az addig is átvett hulladékfajtákat, sőt, ezek körét bővíteni is szeretnénk. Átlagosan a hulladékudvarok jellemzően 10-14 fajta hulladékot vettek át, az esztergomi nagyjából 40 félét.

Tapasztalnak visszaéléseket, például hoznak külföldiek hulladékot kölcsön kapott magyar személyivel?

Inkább arra van példa, hogy vállalati, intézményi mennyiségű hulladék érkezik lakossági ügyféltől. A gazdálkodó szervezetek ilyenkor úgy akarnak költségelőnyre szert tenni, hogy ingyen szabadulnak meg attól, amiért fizetniük kellene.

Mellesleg egy lakás- vagy családi ház esetében sem a megbízó feladata az építési hulladék elszállítása, hanem a vállalkozóé.

Az intézményi hulladék leadásának kísérlete továbbra is komoly probléma. Ennek visszaszorítására állítottuk be az átvételi limiteket. Abban viszont nem látok kockázatot, ha egy ügyfél valaki másnak a lakossági hulladékát hozza be hiszen hozhatja azt a szomszédja, barátja, rokona kérésére is meghatalmazással. Ez meg is engedett a hulladékudvarok esetében.

Milyen támogatásokat használhat a Mohu?

E támogatásokat nem piaci cégekre, hanem jellemzően önkormányzatokra szabták. Ha lesz mód természetesen pályázunk, de amiket a koncessziós szerződés keretében vállaltunk, azokat magunknak kell megvalósítanunk.

Mikor jelennek meg a mobil hulladékudvarok?