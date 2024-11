Black Friday: halkan szól a verkli

Milyen forgalom várható novemberben?

A kasszaforgalmi adatok szerint az élelmiszer-kereskedelem a szokásos növekedést produkálja, sokan most szerzik be az eltartható karácsonyi élelmiszer-alapanyagokat. A műszaki cikkek piacán van olyan üzlet, amelynél növekedés mutatkozik, de van olyan is, amelynél csak a visszaesés mértéke lett kisebb, magyarán vegyes a kép.

Az is látszik, hogy a szeptemberi a ruházati forgalom növekedését a november nem követi, bár a hideg időjárás nyilvánvalóan jót tett az új téli kollekciók értékesítésének.

Mindent összevetve, az elemzők szerint a Black Friday után következő hetekre tartalékolnak a háztartások, az igazi forgalomnövekedés a decemberi fizetések érkezését követően indul be, és várhatóan a legnagyobb roham a szentestét megelőző aranyvasárnapi hétvégére várható, amivel a piac visszakanyarodik a 20-25 évvel ezelőtti fogyasztói ritmushoz.