Lehullt a lepel: ezt adja nekünk a kormány a 2025-ös költségvetéssel

Benyújtotta az Országgyűlésnek a 2025-ös költségvetést a magyar kormány, a dokumentum hétfő délután már elérhető a parlament honlapján. Varga Mihály pénzügyminiszter délelőtt az Országházban tartott prokotolláris sajtóeseményen a jövő büdzsét az új gazdaságpolitika költségvetésének nevezte, miután Donald Trump győzelme és az európai belpolitikában elindult változások után szerinte jó esélyünk van arra, hogy a világ a béke irányába mozduljon el, ami a magyar gazdaság számára is lehetőségeket jelent. Idén szakított azzal a 10 éves gyakorlatával kormány, hogy tavasszal fogadja el a jövő évi költségvetést, helyette megvárta az amerikai elnökválasztás eredményét, amiről Varga csak annyit mondott "optimisták voltunk, hogy ki nyerheti meg".

Ezek a 2025-ös költségvetés sarokszámai

A kormány a jövő évi költségvetést 3,4 százalékos GDP-növekedés, és 3,2 százalékos infláció mellett 4122,9 milliárd forintos pénzforgalmi hiánnyal tervezte meg. Az eredményszemléletű deficitet 2025-ben a GDP 4,5 százalékáról 3,7 százalékára szorítanák le. Ami a költségvetés két oldalát illeti:

míg a kiadási főösszegénél jövőre 42 862,1 milliárddal számol a kabinet, addig a bevételi oldalon 38 739,1 milliárddal.

A kabinet várakozásai szerint a GDP 2025-ben 88 ezer milliárd forintra fog emelkedni, ami azt is jelenti, hogy ha tartani tudja a kormány a terveit, akkor az államadósság jövő év végén a bruttó hazai termék 72,6 százaléka lehet.

Varga Mihályt újságírók is kérdezték a délelőtti sajtóeseményen, hogy mennyire megalapozottak ezek a számok, azt mondta, szerinte a politikai elemzők és a nemzetközi hitelminősítők jóslatai is igazolják a kormányzati várakozásokat. "Ezek a visszajelzések is azt mutatják, hogy a 3,4 százalékos növekedési pálya megalapozottnak tekinthető."

Több mint 800 milliárddal több jut oktatásra és egészségügyre

Minden évben a legnagyobb figyelem a különböző területek közül az oktatási és egészségügyi forrásokat övezik. Bár rengeteg kritika éri a kormány amiatt, hogy alulfinanszírozott mindkét ágazat, a valóságban az elmúlt években volt már jelentősebb forrásbevonás mindkét területen. Az orvosok bérrendezése után idén a pedagógusok következtek idén, ami a jövőre tovább folytatódik.

Ez látszódik is a 2025-ös költségvetés számain: oktatási kiadásokra összességében 3876 milliárd forintot irányzott elő a Pénzügyminisztérium, ami közel 500 milliárdos növekedés 2024-es előirányzathoz képest.

A jelentős növekedés ugyanakkor annak is köszönhető, hogy a tavaly nyáron elfogadott költségvetésbe még nem nem volt betervezve a pedagógus-béremelés. Csak az év utolsó napjaiban derült ki, hogy a kormány megkapja a rá a forrásokat az uniótól. A Belügyminisztérium fejezetében:

a köznevelési célú humán szolgáltatásokra a tavalyi 399,6 milliárd után ezúttal 532, 6 milliárd lett betervezve. Megjelent önálló jogcímen a "Tanári Béremelési Alap 2026", amelyre 190 milliárdot szán a kabinet. Ezen felül nem állami felsőoktatási intézmények támogatására 531,5 milliárdot terveztek be, ez az idei előirányzatnál 80 milliárddal magasabb összeg. A Klebelsberg Központ személyi kiadásai a 603 milliárdról 819,1 milliárdra emelkednek.

Az egészségügyre 2025-ben összesen 3 717 milliárd forintot szánt a kormány, ezen belül

gyógyító-megelőző ellátás intézeteinek személyi kiadásaira 782 milliárdot,

gyógyító-megelőző ellátás intézeteinek egyéb működési kiadásokra pedig 392,3 milliárdot.

A Belügyminisztérium fejezete a 2025-ös költségvetési törvényben összesen mintegy 750 milliárd forinttal emelkedik az ideihez képest.