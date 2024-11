Márton-nap: sokkal olcsóbb a liba, mint tavaly

Egészen drámai mértékű áresést tapasztalhatnak a Márton-nap alkalmából víziszárnyast vásárló vevők: a boltokban egy évvel ezelőtt, a szezonban a friss egész libát tavaly 2999, idén pedig 1799 forintos kilónkénti áron adták, illetve adják, míg a friss egész kacsa kilója tavaly 1499 forint volt, idén pedig 999 – mondta a Világgazdaságnak Szabó Ákos, a víziszárnyaspiacon itthon és Európában is meghatározó Tranzit csoport vezérigazgatója. Ez azzal jár, hogy a termelők most veszteségesek – tette hozzá.

Alacsonyabb árakat hozott az idei Márton-nap / Fotó: Németh András Péter

A liba és a kacsa piaca hatással van egymásra, de az elmúlt években a költségnövekedések határozták meg a piacot, az élelmiszer-infláció pedig visszavetette a keresletet, ennek a levét isszák most. A baromfi-, illetve a víziszárnyaspiacon három jelentős költségnövekedési tényező volt: a legfontosabb a takarmány, amely az élőliba- és a -kacsa-nevelés költségeinek körülbelül 70 százalékát teszi ki, és amelynél a 2022-es aszály hatására egy árrobbanás ment végbe. Az energiaárak 2022-es robbanása is nagy nehézségeket okozott az ágazatnak, és mivel a liba- és a kacsatermékek előállítása nagyon kézimunka-igényes a nevelési és a feldolgozási fázisban is, a munkabérköltség is nagy tétel.

A fogyasztás csúcspontja a Márton-nap és a karácsony

Ezeknél jobb hír, hogy Magyarországon a víziszárnyas-fogyasztás nagyon jól alakult – mondta Szabó. Korábban a kacsafogyasztás kifejezetten szezonális volt Magyarországon és Európában is, de az elmúlt tíz évben inkább egy mindennapi termékké kezd változni. Igaz, hogy a fogyasztási csúcs a Márton-napi és a karácsonyi időszakban van, de már egész évben megtalálható a polcokon, és veszik is az emberek. A liba azonban megmaradt prémium- és szezonterméknek, és továbbra is kifejezetten a Márton-naphoz és a karácsonyhoz kötődik.

Az áremelkedés keresletcsökkenést hozott, de az utóbbi még mindig jóval magasabb szintű, mint tíz évvel ezelőtt.

A Tranzit csoport tíz évvel ezelőtt itthon 300-400 ezer kacsát adott el évente, de ez most már kétmillió felett van.

A libafogyasztás ennél alacsonyabb, de a fejlődés itt is érzékelhető, a tíz évvel ezelőtti néhány tízezerről felmentek az évi százezer darabos értékesítésre. A különbség az, hogy itt megmaradt a szezonalitás.