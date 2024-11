Magyarország fontos logisztikai központ a Kelet-Közép-Európában betöltött centrális helyzete miatt, és azért is, mert Keletről a szállítás itt központosul Nyugat felé - mondta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Karzol-Trans Nemzetközi Fuvarozás Kft. új raktárcsarnokának átadásán csütörtökön, a Pest vármegyei Ecsernél.

Nagy Márton elmondta: 1400 milliárd forintot fog megmozdítani a kormány / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Magyarország kis nyitott ország nagy exportkitettséggel, jelentős kereskedelmi és áruforgalommal. Ennek további növekedése szerinte joggal várható, hiszen egyre több tőke áramlik be külföldről, most éppen keletről, de remélhetőleg ezután majd nyugatról, az Amerikai Egyesült Államokból is - jegyezte meg.

A szállításnak van jövője, a mi feladatunk pedig ennek a támogatása, és hogy megadjuk hozzá az infrastruktúrát, aminek itt van rögtön a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér

- fogalmazott a nemzetgazdasági miniszter, aki az ország kapujának nevezte a kormány által az év közepén visszavásárolt repülőteret, amelynek közelében található az új raktárcsarnok.

A logisztika versenyképességét meg kell őrizni, a magyar vállalatokat meg kell erősíteni a külföldiekkel szemben - jelentette ki a tárcavezető.

Nagy Márton: támogatjuk a vállalati fejlesztéseket

Kiemelte, hogy a magyar kormány számára a legfontosabb kihívás a gazdaság helyreállítása, az új gazdaságpolitikai akcióterv végrehajtása. Ennek három eleme a jövedelmek vásárlóerejének növelése, a megfizethető lakhatás biztosítása, valamint egy olyan vállalati program, amelynek célja a kis- és középvállalatok méretének megduplázása.

A Demján Sándor Program, amely a vállalatok fejlesztését szolgálja, 1400 milliárd forintot fog megmozdítani. Ez fontos lépés lesz ahhoz, hogy jövőre 3 százalék feletti növekedés valósuljon meg - tette hozzá.

A most átadott 10 ezer négyzetméteres raktárcsarnokkal megtriplázták a központ raktárkapacitását, a bérleményekkel együtt így már 40 ezer négyzetméteren nyújtanak raktározási szolgáltatást. A Karzol Logisztikai Központon belül különálló épületrészként megépített raktárcsarnokban kialakítottak egy automata raktárrészt, amelyben vezető nélküli anyagmozgató eszközökkel (AGV) tudják be- és kitárolni a raklapos árut - mondta.