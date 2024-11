Nagyot kaszálhatnak a kereskedők, rekordköltés várható a Black Friday alatt

Országosan csaknem

160 milliárd forint folyhat be a kereskedők zsebébe,

ugyanakkor a MediaMarkt megbízásából készített felmérés szerint változnak a bevásárlási szokások. A PwC által készített felmérésből az derült ki, hogy az akciós árak kereslete továbbra is kiemelkedő, azonban maga a „fekete péntek” már egyre kevésbé különleges jelentőségű.

Egy hónapig tart az akciós hullám / Fotó: AFP

Egy nap vs. egy hónap

Bár a vásárlók majdnem kétharmada (63 százalék) kifejezetten az akciós ajánlatokat keresi, az egynapos Black Friday, amely régen a rendkívüli árengedményekkel volt egyenlő, mára egy hosszabb, akár egész hónapos leárazási időszakká vált.

A vásárlók alig több mint egytizede jelezte, hogy tavaly a Black Friday alkalmával vásárolt, és az idei évre is hasonlóan visszafogottak a várakozások.

Ennek oka részben az, hogy a népszerű akciók ma már nemcsak egy napra, hanem hosszabb időszakra szólnak.

Black Friday – nincs reflektorfényben

A Black Friday ereje a kutatás szerint azért is halványul, mert a vásárlók egyre tudatosabbá válnak. Az esemény során vásárlást tervezők 60 százaléka olyan termékek beszerzésében gondolkozik, amelyeket amúgy is megvenne, míg kifejezetten a karácsonyi ajándékokat keresők 42 százalékot tesznek ki. A felmérésben részt vevők több mint háromnegyede azt mondta, hogy csak olyan termékeket vesz meg az ünnepi időszakban, amelyeket tervezetten amúgy is beszereznének. Ráadásul

a résztvevők több mint fele közömbös az eseményt illetően.

Az online vásárlás dominanciája

A kutatás alapján a vásárlók 44 százaléka kizárólag az online térben keres akciókat. A kifejezetten csak a hagyományos bolti akciókat keresők aránya csupán 8 százalék, ami jól mutatja az online vásárlás dominanciáját, különösen a Black Friday időszakában. A Black Friday vásárlók közel fele tervez okostelefont, tabletet vagy okosórát venni, átlagosan 90 ezer forintot költenek erre a kategóriára.