Zuhan az elektromos autók ára, holott szárnyal a népszerűségük

Néhány éve még elérhetetlennek tűnhetett a tömegek számára az elektromos autózás, azonban évről évre látványosan csökken az ilyen gépjárművek átlagára. Míg 2024 első negyedévében 11,7 millió forint volt az átlagos vételár a Használtautó.hu-n kínált modellek esetében, idén már átlagosan 10,8 millió forintért lehet lecsapni egyre.

Tesla model 3, a trófosztás nyertese / Fotó: AFP

Ezzel együtt az autók átlagéletkora csak minimálisan nőtt, 3,2-ről 3,6 évre, és bár az átlagos futásteljesítmény 27 százalékkal nagyobb, még mindig csak 64 710 kilométer (2024 január–március között 50 983 volt). Az érdeklődés és a kínálat is folyamatosan nő: a – telefonos és online – megkeresések száma 45 százalékkal, az elérhető hirdetések darabszáma pedig 29 százalékkal lett több.

A Tesla azt élen

A 2025. január–március közti adatokat összegző népszerűségi toplista élén már nem az évekig legkeresettebbnek számító BMW i3 áll, hanem

a Tesla Model 3, amelyet átlagosan 9 731 000 forintért lehet megvásárolni, és átlag 113 700 kilométeres futásteljesítménnyel kínálják a használt modelleket (tavaly az átlagár 12,3 millió volt, a futásteljesítmény pedig 75 900 kilométer).

Az ötödik helyen is egy Teslát találunk, a pozícióját stabilan tartó Model Y-t, amely átlagosan 1,5 millió forinttal olcsóbban kapható, viszont meglepő módon a Model S, amely tavaly még a hetedik volt, mostanra már a top 10-ből is kicsúszott. Többnyire átrendeződés történt a listán: a Nissan Leaf, a Hyundai Kona, a Renault Zoe, a Hyundai Ioniq és a Dacia Spring maradt az élvonalban,

a Volkswageneket viszont a Golf helyett az ID.3 képviseli,

miközben a Kia Niro szintén újoncként bukkant fel. A számokból továbbá az látszik, hogy a megkeresések szinte minden modell esetében nőttek: a Model 3 iránt stílszerűen háromszor annyian érdeklődtek, mint az elmúlt év ugyanezen időszakában.

A megnövekedett kereslet hatására számos kereskedő hozott be Model 3-asokat külföldről is, így már több példány is megtalálható a 10 millió forintos ársáv alatt – mondta Lőcsei Dániel, a Használtautó.hu brand menedzsere.