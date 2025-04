Nagyon úgy tűnik, tényleg odasózott a kormány az inflációnak az árrésstoppal – elemzői konszenzus

Fél év után először lassulhatott az infláció Magyarországon: a Világgazdaságnak nyilatkozó elemzők konszenzusa szerint márciusban az infláció éves alapon 5 százalékos, míg havi bázison 0,2 százalékos lehetett. Mindez azt is jelenti, hogy végül februárban 5,6 százalékon tetőzött a drágulás. Hogy valóban így történt-e, az kiderül kedden, amikor a Központi Statisztikai Hivatal közli a legfrissebb, márciusi inflációs adatokat.

Nagyon úgy tűnik, tényleg odasózott a kormány az inflációnak az árrésstoppal / Fotó: Vémi Zoltán

Infláció: bizonytalanság és ködszurkálás

Rég volt ennyire megosztó adatközlés az infláció tekintetében. Ugyanis a szokásos folyamatok mellé belépett egy olyan új tétel, amelyet meglehetősen nehéz kalkulálni. Ez pedig nem más, mint az árrésstop – mondta a Világgazdaságnak Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője, aki jelezte, hogy ugyan előzetesen számos kalkuláció látott napvilágot arról, hogy az érintett termékek ára milyen mértékben csökkent, ez nem egyenlő a KSH statisztikai módszertanával. Arról nem is beszélve, hogy mivel a KSH csak adott hónap huszadik napjáig rögzít áradatokat, így az árváltozások teljes egészében majd csak az áprilisi inflációs mutatóban jelennek meg.

Így tehát nagyon nagy bizonytalanság övezi a márciusi hivatalos élelmiszer-inflációt. Az ING Bank becslése szerint havi szinten stagnálás lehetett a termékkörben, miközben az üzemanyagok jelentős áresése nagyon nagy mértékben (0,3 százalékponttal) mérsékelhette az alapvető inflációs folyamatokat

– emelte ki az elemző, aki hozzátette, mindezek fényében havi szinten 0,2 százalékos lehetett az inflációs ráta. A tavalyi évi bázis fényében pedig ez mérséklődő éves bázisú rátát jelentene, és éppen 5 százalék alá becsúszó mutatót.

Becsey Zsolt, az Unicredit Bank vezető elemzője szintén arra hívta fel a figyelmet, hogy kezd egyre inkább ködszurkálásra hasonlítani az inflációs előrejelzés. Nem csak a nemzetközi termékárak és a forint árfolyamának alakulása okoz bizonytalanságot, hanem az élelmiszer- és szolgáltatási árfolyamatok részleges szabályozása is. Ezen intézkedések bevezetése és időbeli hossza kiszámíthatatlanná teszi a folyamatokat. Ráadásul a kivezetések után is felmerül majd a kérdés, hogy tartva az árréstopok és ársapkák későbbi visszavezetésétől, nem emelik-e meg a „normális” fölé az érintett cégek az árréseket. Jó hír ugyanakkor, hogy az inflációs előretekintő várakozások kedvező fordulatot vettek a vállalati szférában márciusban, így remélhetőleg további intézkedések nélkül is kordában tartható lesz az infláció.

Három tényező is az infláció csökkenését idézhette elő

Az elmúlt 3 hónap inflációs sokkja után némi fellélegzés jöhet márciusban – írta kommentárjában Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza, aki hozzátette: az infláció várhatóan magas marad, de érdemben csökken februárhoz képest. Az inflációs mérséklődéshez szerinte három fő tényező járul hozzá.

A bázishatás, tavaly márciusban jelentős, 1,8 százalékos havi drágulás történt a szolgáltatásoknál, ami a visszatekintő árazás eredménye: tavaly az előző évi 17,6 százalékos infláció alapján áraztak át a szolgáltatócégek, míg idén ezt már csak a 3,7 százalékos infláció alapján teszik meg. Az üzemanyagárak alakulása, melyben az olajárak mérséklődése és a forint dollárral szembeni erősödése játszott szerepet. Ez havi alapon 0,3 százalékponttal húzhatta lefelé az inflációt. A harmadik az árrésstop. Az intézkedés március 17-én lépett életbe, azaz legnagyobb részben nem a márciusi inflációs adatot érinti, hiszen az adatfelvétel a hónap első 20 napján történik, azaz az intézkedés dezinflációs hatása legnagyobb részben áprilisban jelentkezik majd.

Becslése szerint az árrésstop nagyjából 0,8 százalékponttal foghatja vissza az inflációt, figyelembe véve az intézkedés terhének kismértékű átterítését más termékcsoportokra. Ugyanakkor jelezte, több kérdés és talán felfelé mutató kockázat is van a márciusi inflációs adat kapcsán. Amit nem látni, hogy a cégek mennyire zárták le az év eleji, szokásosnál nagyobb átárazásokat, vagy mennyire húzódtak ezek át márciusra. Szintén kérdés, hogy a magasabb inflációs szint és magasan ragadt inflációs várakozások nyomán nem kapnak-e kedvet további átárazáshoz a vállalatok. És az is kérdés, hogy milyen euró-forint árfolyammal számolnak, mivel áraznak – a mostanában aktuális 400-zal vagy a legmagasabb 416-tal.