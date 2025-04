Fotó bizonyítja: lelepleződtek a magyar hadsereg új szuperrepülőgépei – véletlenül derült ki

A maga nemében szenzációs fotók láttak napvilágot kedden. Ezek azt mutatják, ahogy a szlovák és cseh honvédelmi miniszter látogatást tett a prágai Aero Vodochody repülőgépgyártónál, a háttérben pedig L–39 Skyfox repülőgépek állnak.

L–39 Skyfox: lelepleződtek a magyar hadsereg új szuperrepülőgépei / Fotó: Aero Vodochody

A cég többségi tulajdonosa a magyar állam, de a mostani magas szintű vizitnek nem csupán ennyi volt a magyar vonatkozása.

L–39 Skyfox: elkészültek a magyar hadsereg új repülőgépei

A szóban forgó gyárlátogatásról természetesen az Aero Vodochody is beszámolt a közösségi médiában. „Ma örömmel fogadtuk Jana Cernochová asszonyt, a Cseh Köztársaság honvédelmi miniszterét és Robert Kalinák urat, a Szlovák Köztársaság honvédelmi miniszterét” – írta.

A két ország kormányának tagjait a vállalat vezetése fogadta, Viktor Sotona elnökkel az élén, tárgyalásaik alapját pedig a cseh és a szlovák védelmi minisztériumai közötti nemrégiben aláírt kétoldalú együttműködés adta. A fókuszban a cseh–szlovák védelmi ipari együttműködés elmélyítése állt, amelyet az Aero hosszú távon támogat

know-how-jával,

termelési kapacitásával

és hagyományaival.

Olyannyira, hogy Szlovákia most egy nagyobb megrendelést is fontolgat. „Büszkék vagyunk arra, hogy részesei lehetünk az országaink erősebb és biztonságosabb jövőjéért tett közös erőfeszítéseknek” – zárta bejegyzését a vállalat, amelyhez fényképeket is mellékelt. Ezeket jobban megnézve fontos felfedezések tehetők.

Ahogy arra az lhsn.hu szakmai oldal rámutatott: a háttérben látható két repülőgép nem más, mint a

csodaszép festésű, a Magyar Honvédség első két L–39NG (Skyfox) sugárhajtású repülőgépe.

Ezek lajstromszáma is felfedezhető, a jelek szerint 141 és 142 lesznek. Azonban jelenleg a repülőgépeken még a cseh felségjelzés és lajstrom látható, ami csak azután kerül le róluk, hogy megtörtént a gépek leszállítása és átadás-átvételi folyamata Magyarországon.

A Világgazdaság forrásai egyúttal arra is felhívták a figyelmet, hogy a fotókon kivehető, ahogy a cseh felségjelzéssel a magyar légierő felségjelzését, a szabványosított és megfelelő szélességű, magasságú és arányú, ék alakba foglalt nemzeti színeket takarták le.

Az egyedi festés mellett ebből is tudható, hogy Magyarországra szánt repülőgépekről van szó.

A Skyfoxokkal egyébként már repülnek a magyar hajózók, miután gyakorlati repülőátképzésüket ezekkel a gépekkel hajtják végre a gyártó bázisán. A napokban írta meg lapunk, hogy hamarosan megérkeznek a Magyar Honvédség vadonatúj L–39 Skyfox sugárhajtású oktató-kiképző repülőgépei Kecskemétre. Az előkészületek, átképzések már javában zajlanak az MH vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandárnál.