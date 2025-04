Mintha mindenki árat akarna csökkenteni: záporoznak a bankok, mobilszolgáltatók és az üzemanyag-kereskedők bejelentései

Emellett a gáz, aminek mozgására nagyon érzékenyen reagál a forint és a magyar gazdaság szintén jelentősen esett a holland tőzsdén, cikkünk írásakor 35 eurónál járt. A nagy kérdés ugyanakkor, hogy az üzemanyagárakban pontosan mennyit látunk majd visszaköszönni az olajár eséséből. A nagykereskedelmi ár 12 forintos csökkentését jelentették be, amit ha egy az egyben átvisznek a kereskedők, akkor 590 forintba kerülhet egy liter benzin.

Tovább eshet az infláció áprilisban

Ezeknek a bejelentéseknek az infláció szempontjából órási jelentősége van. Márciusban kellemes meglepetést okozott a Központi Statisztikai Hivatal, miután közölte, hogy az elemző konszenzusnál is jobban mérséklődött az infláció, 4,7 százalékra. Elemzők szerint ezzel nincs vége a kedvező trendnek, a március 17-én bevezetett árrésstop ugyanis áprilisban fog teljes egészében megjelenni az adatokban, így közel lehet már a 4 százalékhoz is a pénzromlás üteme. Ráadásul könnyen ott is maradhat a következő hónapokban, nagy valószínűséggel ha ki is vezeti a május végéig szóló árrésstopot a kormány, azt csak fokozatosan fogja megtenni.