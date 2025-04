„Az ügyfeleken is sok múlik, ugyanis nem hajlandók megkeresni azt a számlacsomagot, ami nekik a legjobb, és amivel a legtöbb kedvezményt tudnák elérni. Emiatt pedig benne ragadnak akár 20 éves bankszámlacsomagokban is” – mondta a Világgazdaságnak Herman Bernadett, a Bank 360.hu szakértője arról, hogy miért olyan drága a bankolás Magyarországon. Egyre több jel utal arra, hogy a bankszámladíjak elmúlt hónapokban történt jókora drágulása miatt hamarosan ársapkát vezet be az egyes szolgáltatásokra a kormány. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter múlt héten beszélt először nyilvánosan arról, hogy hiába tárgyalnak hetek óta a legnagyobb hazai bankok képviselőivel, olyannyira távol állnak az álláspontok, hogy „nagyon nagy az esélye” annak, hogy árstopot vezetnek be a banki szolgáltatásokra.

Pofátlanul kihasználják a bankok a magyarok pénzügyi tudatlanságát – szerdán ennek vége lesz / Fotó: Kallus György

Vasárnap késő este a Facebook-oldalán a miniszter mindezt azzal indokolta, hogy nemzetközi összevetésben is drága a bankolás Magyarországon, és szerinte túlzó és elfogadhatatlan mértékben emelkedtek a díjak januárban és februárban.

Utolsó kör, hétfő–kedden kell eldőlnie, az önkéntes vállalások miről szólnak

– fogalmazott Nagy Márton, aki hozzátette, a referenciapont a 2024. december 31-i szint lenne az összes banki szolgáltatáshoz kapcsolódó díj esetében. A miniszter azt is közölte: szerdán dönthet a kormány arról, hogy tényleg árstopot kapnak-e a nyakukba a Magyarországon működő pénzintézetek.

Szakértő: a tranzakciós illeték, a minimálbér és az ügyfelek a hibásak

A lakossági számláknál már két nagyobb áremeléssel is szembesülhettek a számlatulajdonosok. Először március elején, amikor a bankok a tranzakciós illeték változása miatti adóteher-növekedést hárították ügyfeleikre, második lépésben a pénzintézetek a számlaköltségeket a tavalyi inflációnak megfelelően emelték.

A kormánnyal szintén tárgyalásban lévő telekommunikációs cégekhez hasonlóan ugyanis a bankok is a visszatekintő átárazást gyakorolják, azaz mindig az előző évi inflációt veszik figyelembe. Márpedig 2023-ban volt a legmagasabb a pénzromlás, az akkori 17,6 százalékos inflációt tavaly év elején egy az egyben áthárították az ügyfelekre. Idén ez a hatás mindössze 3,7 százalék volt, ehhez jött még hozzá a tranzakciós díjak említett emelkedése. Mindez együttesen azt eredményezte, hogy egy év alatt:

a folyószámla-vezetés díja 26 százalékkal,

a készpénzfelvétel díja 15 százalékkal,

a pénzügyi szolgáltatások díjai 13 százalékkal voltak magasabbak,

míg a bankkártyák éves díja 6 százalékkal drágult.

A Bank360.hu szakértője szerint emellett van egy természetes drágulás is a folyamatban. Az úgynevezett alapszámla – amelyet viszonylag kevesen tudnak igénybe venni – költségeit mindig az előző évi január elsején érvényes minimálbérhez igazítják. Mivel a minimálbér folyamatosan emelkedik, ennek a díja is nő.