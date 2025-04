Nagyobb hiba a gáz védett rezsisávjából kilépni, mint az áraméból

Mindig a gázrezsi a fájdalmasabb

Folyamatosan, így márciusban is kedvezőtlenebb a helyzet a gázfelhasználás kapcsán. Ahogyan az áram esetében, úgy most is a budapesti lakossági bruttó végfelhasználói ára volt a legalacsonyabb, 2,48 eurócent kilowattóránként. A teljes európai versenyben Kijev győzött, 1,8 eurócenttel. A magyar fogyasztó azonban nem erre, hanem a saját számlájára figyel,

ez pedig 20 százalékos fogyasztástúllépés esetében a rezsicsökkentettnek több mint kétszeresére, 5,05 eurócentre ugrott.

Azonban – a helyén kezelve a dolgot – európai mércével ez is rendkívül alacsony: az uniós és az annál kicsit alacsonyabb európai átlagnak felét sem éri el. Ennek ellenére jobb minél közelebb maradni a rezsisávhoz, hiszen az attól való, 20 százalékosnál nagyobb eltávolodás esetén értelemszerűen még magasabbra nő az átlagtarifa.

Nem volt szükség túl mély zsebre

A MEKH ismerteti továbbá, hogy hogyan számolta ki annak a tehernek a súlyát, amely egy modellezett háztartásra nehezedik e két rezsitétel kifizetésével. A villamos energia és földgázfogyasztás költségeinek a nettó jövedelemhez viszonyított arányának meghatározásakor az általa választott háztartásban

ketten élnek,

mindketten országos szintű átlagos nettó jövedelemmel rendelkeznek,

nincs gyermekük,

illetve más eltartott a háztartásban,

éves szinten 2200 kWh áramot,

és 1162 köbméter gázt használ.

A MEKH ebben az esetben nem végzett külön számítást magasabb fogyasztásra, mivel a kétfős háztartásokban nem jellemző az átlag feletti fogyasztás. A kiinduló árat és a háztartások jövedelmét is európai vásárlóerő-egységben mérte. A budapesti adat 1,8 százalék. Ennél csak a luxembourgi 1,7 százalék jobb. Viszont már a budapesti után legkedvezőbb, vagyis a lista harmadik legjobb adata a hazainak a másfélszerese: 2,7 százalék.

Miközben ez is hatalmas teher, a többi adat még sokkal rosszabb: a magyarországihoz képest kétszeres és háromszoros különbségek is vannak.

A sor túlsó végén álló lisszaboniaknak a nettó jövedelmük 3,7 százalékát vitte el az áram és gázszámla kifizetése.