A piperecikkeknél nincs nyilvános adat az árrés mértékéről, ám a kormányzat láthatja a cégek áfabevallásait

Az árrésstop első körben május végéig van érvényben, addig kell dönteni a meghosszabbításáról – reagált Nagy Márton mondataira Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza a Világgazdaságnak.

Meglepő lenne az árrésstop kivezetése az elemző szerint / Fotó: Vémi Zoltán

Az árrésstop a jelek szerint sikeresen mérsékelte az inflációt – hatása nagyjából 0,8-1,0 százalékpont, így az elemző szerint meglepő lenne, ha az intézkedést május végén tényleg kivezetnék, hiszen az infláció azonnal megugrana. Erre a boltok jó eséllyel reagálni fognak – tiltakozni mindenképpen, de természetesen a korábbi tapasztalatok alapján megjelenhet az árrés növelése más termékeknél vagy éppen a szolgáltatás rontása: a boltokban dolgozó munkaerő létszámának csökkentése – hosszabb sor a pénztárnál – vagy olcsóbb külföldi munkaerő alkalmazása.

Ezeket a szempontokat a kormányzatnak célszerű lesz tehát a jövőben is folyamatosan monitoroznia – mondta a közgazdász. Várakozása szerint az árrésstop tehát fennmarad még legalább június végéig. A június végi kivezetést segítheti az infláció bázisidőszaki magas értéke, így egy kisebb inflációs ugrással meg lehetne úszni a kivezetést. Regős Gábor szerint nem zárható ki azonban, hogy a távközlési és banki szolgáltatások áremelési moratóriumához hasonlóan az árrésstop is velünk marad a jövő év első felében is.

A nem élelmiszertermékekre is kiterjesztik az árrésstopot

A nemzetgazdasági miniszter arról is beszélt, hogy az élelmiszerek után a nem élelmiszerekre is szeretné a kormány kiterjeszteni az árréscsökkentést. Regős Gábor szerint az árrésstop kiterjesztése

mosó- és tisztítószerekre,

valamint testápolási cikkekre

részben meglepő, részben nem. Úgy véli, ez abból a szempontból meglepő, hogy itt az elmúlt hónapokban nem láttunk kiugró inflációs értékeket: márciusban a mosó- és tisztítószerek ára 0,4 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól, míg a testápolási cikkeké 2,6 százalékkal meghaladta azt. Ez persze nem jelenti azt, hogy a korábbi években sem volt itt érdemi drágulás.

Abból a szempontból viszont nem meglepő a választás, hogy ezek is gyakran és mindenki által vásárolt termékek, vagyis a fogyasztók széles körét érintik. Súlyuk az inflációs kosárban nagyjából 2,5 százalék – az árrésstopos élelmiszereké nagyjából 6,4 százalék volt, persze nem tudjuk, hogy az árrésstop mennyire széles körű lesz.